Кто заменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО – NYT назвало возможных кандидатов

Началась закулисная борьба по поводу того, кто должен стать преемником Йенса Столтенберга и возглавить Альянс.

На место генерального секретаря НАТО могут претендовать как минимум пять кандидатов, после Йенса Столтенберга, полномочия которого истекают осенью 2023 года.

Об этом пишет издание New York Times.

Полномасштабная война России против Украины дала НАТО новое чувство своей жизненно важной роли в защите Европы.

Как пишет NYT, по словам американских чиновников, знакомых с американскими официальными лицами, в связи с тем, что полномочия нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга истекают осенью следующего года, между союзниками началась серьезная борьба за то, кто его заменит.

Кандидат США Христя Фриланд

В Вашингтоне следующим генсеком НАТО хотели бы видеть Христю Фриланд, которая сейчас является заместителем премьер-министра Канады.

Издание пишет, что у ее кандидатуры много преимуществ. В частности, у нее есть украинские корни, она владеет английским, французским, итальянским, украинским и русским языками; она руководила сложными министерствами; умеет проводить пресс-конференции и другие публичные выступления; и она может стать первой женщиной и первой канадкой, руководящей НАТО.

Европейский Союз – кандидаты из Эстонии, Хорватии и Словакии

Европейский Союз хотел бы, чтобы следующий глава НАТО был из страны-члена ЕС. Однако там еще не определились, кого именно поддерживать на должность генсека. По данным New York Times, там рассматривают кандидатуры премьер-министра Эстонии Каи Каллас, президента Словакии Зузаны Чапутовой и бывшей президента Хорватии Колинди Грабар-Китарович.

Великобритания

Великобритания продолжает оставаться в НАТО, несмотря на выход из Европейского союза. В Британии на роль генерального секретаря НАТО предлагают министра обороны Бена Уоллеса. В частности, он остается в должности министра в третьем подряд кабинете министров. Это объясняется не только обеспечением стабильной поддержки Украины, но и увеличить свои шансы на пост в НАТО. Как пишет издание, сам Уоллес отказался бороться за пост премьер-министра Британии.

Человек, который возглавит НАТО, несомненно, займет этот пост в один из самых критических моментов в истории Североатлантического союза. Война в Украине означала увеличение войск НАТО на границах России, потенциальные новые члены – Швеция и Финляндия и новые требования по финансированию и оборудованию. Генсек НАТО играет важную роль в согласовании требований государств-членов и в озвучивании позиции Запада мировой аудитории, отмечает издание.

Есть также вероятность того, что страны-члены НАТО могут согласиться продлить срок полномочий Йенса Столтенберга еще на год.

Йенс Столтенберг возглавляет Альянс с 2014 года, осенью этого года он должен был уйти с этой должности, но его полномочия продлили еще на год (до 30 сентября 2023 года) из-за полномасштабной войны России против Украины.

НАТО и Украина

Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил причастность Ирана к российской войне в Украине. Столтенберг также поддержал санкции, введенные странами НАТО и Европейским Союзом против Тегерана.

Столтенберг также подчеркнул, что украинцы добились хороших результатов в противодействии враждебным целям с неба. В будущем ситуация еще больше изменится к лучшему из-за активизации партнеров Киева.

НАТО также готовится к применению Россией ядерного оружия против Украины.

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