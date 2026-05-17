Куба / © Associated Press

Куба приобрела более 300 боевых беспилотников, которые может использовать для атаки на американскую базу в заливе Гуантанамо, американские военные суда и, возможно, достичь самой южной точки США — Ки-Уэст, штат Флорида, в 145 км к северу от Гаваны.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на секретные разведывательные данные, которые оказались в распоряжении издания.

Неназванный американский чиновник в комментарии изданию заявил, что администрация Трампа рассматривает Кубу как угрозу из-за развития войны с использованием беспилотников и присутствия иранских военных советников в Гаване.

«Когда мы думаем о том, что эти типы технологий находятся так близко друг к другу, и о ряде злоумышленников, от террористических групп до наркокартелей, от иранцев до россиян, это вызывает беспокойство. Это растущая угроза», — сказал он.

По информации официальных лиц США, Куба с 2023 года покупает ударные беспилотники «различных возможностей» у России и Ирана и размещает их в стратегических местах по всему острову.

По словам высокопоставленного американского чиновника, в течение последнего месяца кубинские чиновники обратились к России с просьбой получить больше беспилотников и военной техники.

Чиновник сослался на перехват разведывательных данных, которые также указывали на то, что кубинские разведчики пытаются узнать, как Иран сопротивлялся американцам.

Беспокойство относительно атак дронов на американские войска усилилось из-за использования Ираном беспилотных летательных аппаратов в ответ на атаки США, начавшиеся 28 февраля.

Иранские беспилотники повредили американские базы на Ближнем Востоке, помогли закрыть Ормузский пролив и угрожали соседним государствам Персидского залива.

По оценкам американских чиновников, на стороне России во время ее вторжения в Украину воевало до 5000 кубинских солдат, и некоторые из них сообщили военному руководству острова об эффективности применения беспилотников.

«Они являются частью путинской мясорубки. Они изучают иранскую тактику. Это то, к чему мы должны готовиться», — сказал американский чиновник.

Напомним, в последнее время США существенно нарастили интенсивность разведывательных миссий вблизи берегов Кубы, осуществив десятки полетов авиации и беспилотников в последнее время.

