Куба на грани гуманитарной катастрофы: на острове остановились водопроводные насосы

Из-за отсутствия электричества на Кубе остановились водопроводные насосы

Жители Кубы столкнулись с сложнейшим гуманитарным испытанием. Из-за нестабильности энергосистемы и острого дефицита топлива в Гаване остановилось водоснабжение. Люди вынуждены выходить на улицы с ведрами и повозками в ожидании спасательных автоцистерн с водой.

О коллапсе коммунальной инфраструктуры на Острове свободы сообщает агентство Reuters.

Пересохшие краны и очереди за водой

Государственное предприятие водоснабжения Aguas de La Habana официально подтвердило, что графики перекачки воды были сорваны из-за нехватки электроэнергии. Ситуация критическая: по данным представителей ООН, более 84% насосного оборудования на Кубе зависит от электричества, а почти миллион человек сейчас получают питьевую воду исключительно из автоцистерн.

«В нашем районе сейчас проблемы с водой. Люди таскают ее ведрами и ждут водовозки, — рассказал журналистам местный житель Лазаро Ноблет. — Поскольку нефть в страну не поступает, перекачка не происходит, ведь вся эта система работает от электричества».

В других районах Гаваны ситуация не лучше. Местные жители вынуждены кипятить то мизерное количество воды, которое удается собрать на улице, чтобы уберечь семью от инфекций. Некоторые борются с подобными проблемами еще с 2021 года, однако именно сейчас инфраструктура оказалась на грани окончательного краха.

Масштабный блекаут и нефтяная блокада

Водный коллапс является лишь следствием более широкой энергетической катастрофы. Как известно, давление США на Гавану резко выросло после американского вмешательства в Венесуэле и ареста Николаса Мадуро — главного поставщика нефти на остров. В конце января 2026 года администрация Дональда Трампа ввела жесткую блокаду, перекрыв поставки венесуэльской нефти и пригрозив пошлинами другим потенциальным поставщикам.

Ранее стало известно, что это решение фактически парализовало устаревшую кубинскую электросеть. В понедельник, 16 марта энергосистема страны потерпела полный крах , оставив около 10 миллионов человек в сплошной темноте.

Из-за отсутствия горючего и света власти были вынуждены закрыть школы и университеты, ограничить работу общественного транспорта, а на улицах городов начали накапливаться горы мусора. В настоящее время кубинское правительство ведет сложные переговоры с США, пытаясь найти выход из глубочайшего кризиса за последние десятилетия.