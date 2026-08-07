Куба оказалась под новыми санкциями США: есть связь с войной в Украине

Куба / © Associated Press

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Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против Кубы, включив в ограничительный список восьмерых должностных лиц и пять государственных предприятий оборонной отрасли.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вошли, в частности, военный атташе Кубы в Китае Вальдо Перес Кортес и военная атташе Кубы в России Моника Милиан Гомес.

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По данным правозащитной организации International Society for Human Rights, Моника Милиан Гомес причастна к вербовке граждан Кубы для участия в войне против Украины на стороне России. В то же время кубинские власти отрицают свою причастность к отправке наемников.

Под американские санкции также оказались генерал Оскар Энрике Биоска Гальего, руководитель экономического управления Вооруженных сил Кубы, генеральный директор оборонного предприятия Union de Industria Militar Роберто Хесус Висиана Муссет и заместитель начальника Генерального штаба Роберто Легра Сотолонго.

В Государственном департаменте США отметили, что большинство подсанкционных лиц причастны к организации поставок вооружения и военной техники из России и Китая.

Кроме того, санкции были введены против пяти кубинских государственных предприятий оборонной промышленности: Tecnotex, Technoimport, Yuri Gagarin Military Industrial Enterprise, Duna SA и Union de Industria Militar.

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новые ограничения направлены на защиту национальной безопасности Соединенных Штатов и прекращение военного сотрудничества Кубы с Россией и Китаем, подчеркнул он.

Администрация президента США Дональда Трампа и дальше усиливает экономическое давление на Кубу. В ответ кубинские власти объявили о ряде экономических реформ, в то же время подчеркнув, что политическое устройство страны не является предметом переговоров.

Ранее сообщалось, что Куба обвинила США в «геноциде» после того, как почти двое суток жила в темноте.

Мы ранее информировали, что на Кубе произошел очередной масштабный блекаут — весь остров с населением около 10 миллионов человек остался без электроэнергии.

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