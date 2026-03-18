Куба ответила на угрозы США по захвату страны

Флаг Кубы

Куба ответила на угрозы США по поводу завладения страной. Там подчеркивают: агрессор столкнется с сопротивлением.

Об этом написал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Он подчеркнул, что США публично угрожают Кубе почти ежедневно свержением конституционного строя силой.

«И используют возмутительный повод: серьезные ограничения ослабленной экономики, которую они сами атаковали и пытались изолировать более шести десятилетий», — говорит Бермудес.

Американцы, продолжил он, говорят о намерениях завладеть страной, ее ресурсами, собственностью и даже самой экономикой. Последнюю, по словам президента, стремятся «задушить», чтобы заставить кубинцев сдаться.

Только так можно объяснить жестокую экономическую войну, которая применяется как коллективное наказание против всего народа.

Бермудес заверил: даже при самом худшем сценарии Куба будет несокрушимо противиться любому внешнему агрессору.

Последние заявления Трампа о Кубе

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может взять Кубу и изменить ситуацию на острове. Он сказал, что считает возможным установление контроля США над Кубой и назвал это «огромной честью». Трамп добавил: «Я могу освободить ее или взять ее… думаю, что могу сделать с ней все, что захочу». Его заявление прозвучало на фоне глубокого экономического и политического кризиса на Кубе и напряженных отношений между Вашингтоном и Гаваной.

Почти вся Куба осталась без электричества. Причиной блекаута стало внезапное отключение ключевой теплоэлектростанции Antonio Guiteras, расположенной примерно в 100 км к востоку от Гаваны. Это привело к исчезновению питания в большой части страны: от западной провинции Пинар-дель-Рио до центрально-восточной провинции Камагуэй.