Куба ответила на угрозы США по захвату страны
Куба учитывает заявления американской стороны о желании завладеть страной.
Куба ответила на угрозы США по поводу завладения страной. Там подчеркивают: агрессор столкнется с сопротивлением.
Об этом написал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
Он подчеркнул, что США публично угрожают Кубе почти ежедневно свержением конституционного строя силой.
«И используют возмутительный повод: серьезные ограничения ослабленной экономики, которую они сами атаковали и пытались изолировать более шести десятилетий», — говорит Бермудес.
Американцы, продолжил он, говорят о намерениях завладеть страной, ее ресурсами, собственностью и даже самой экономикой. Последнюю, по словам президента, стремятся «задушить», чтобы заставить кубинцев сдаться.
Только так можно объяснить жестокую экономическую войну, которая применяется как коллективное наказание против всего народа.
Бермудес заверил: даже при самом худшем сценарии Куба будет несокрушимо противиться любому внешнему агрессору.
Последние заявления Трампа о Кубе
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может взять Кубу и изменить ситуацию на острове. Он сказал, что считает возможным установление контроля США над Кубой и назвал это «огромной честью». Трамп добавил: «Я могу освободить ее или взять ее… думаю, что могу сделать с ней все, что захочу». Его заявление прозвучало на фоне глубокого экономического и политического кризиса на Кубе и напряженных отношений между Вашингтоном и Гаваной.
Почти вся Куба осталась без электричества. Причиной блекаута стало внезапное отключение ключевой теплоэлектростанции Antonio Guiteras, расположенной примерно в 100 км к востоку от Гаваны. Это привело к исчезновению питания в большой части страны: от западной провинции Пинар-дель-Рио до центрально-восточной провинции Камагуэй.