Куба погрузилась в темноту: энергосистема обрушилась второй раз за несколько дней

Куба / © Associated Press

На Кубе снова произошло полное обрушение энергосистемы — вечером 22 марта страна осталась без электроснабжения. Об аварии сообщило Министерство энергетики, отметив, что система отключилась одновременно по всей территории острова.

Об этом пишет CNN

Энергетики уже работают над возобновлением подачи света, однако масштабы проблемы свидетельствуют о системном кризисе в энергетике страны.

Этот инцидент стал вторым в считанные дни. Еще 16 марта Куба уже пережила аналогичный блекаут, и с тех пор система так и не смогла стабилизироваться. В преддверии нового коллапса власти предупреждали о критическом дефиците электроэнергии в вечерние часы.

Главной причиной называют острую нехватку топлива. Из-за ограничения поставок, в частности, из Венесуэлы, страна не может обеспечить стабильную работу электростанций. В результате перебои с электричеством становятся регулярными, а инфраструктура — все более уязвимой.

На фоне энергетического кризиса накаляется и политическое напряжение. Президент США Дональд Трамп открыто заявляет о возможном крахе кубинских властей, тогда как официальная Гавана говорит о рисках внешнего вмешательства и готовится к обороне.

Несмотря на это, кубинская сторона ведет переговоры с США по снятию топливных ограничений, однако изменение политического курса страны исключает.

Энергетический коллапс имеет серьезные последствия: перебои в работе больниц, остановка части транспорта, проблемы с учебным процессом и логистикой продуктов. Кроме того, практически парализована туристическая отрасль, которая является одним из ключевых источников доходов страны.

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация может стать самым глубоким экономическим кризисом для Кубы за последние десятилетия.

Масштабный блекаут и нефтяная блокада

Как известно, давление США на Гавану резко выросло после американского вмешательства в Венесуэле и ареста Николаса Мадуро — главного поставщика нефти на остров. В конце января 2026 года администрация Дональда Трампа ввела жесткую блокаду, перекрыв поставки венесуэльской нефти и пригрозив пошлинами другим потенциальным поставщикам.

Ранее стало известно, что это решение фактически парализовало устаревшую кубинскую сеть. В понедельник, 16 марта энергосистема страны потерпела полный крах , оставив около 10 миллионов человек в сплошной темноте.

Из-за отсутствия горючего и света власти были вынуждены закрыть школы и университеты, ограничить работу общественного транспорта, а на улицах городов начали накапливаться горы мусора. В настоящее время кубинское правительство ведет сложные переговоры с США, пытаясь найти выход из глубочайшего кризиса за последние десятилетия.