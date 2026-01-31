Куба резко отреагировала на планы Трампа перекрыть поставки нефти на остров

Куба / © Associated Press

Куба отреагировала на планы президента США Дональда Трампа применить пошлины, чтобы перекрыть все поставки нефти на находящийся в затруднительном положении остров. В Гаване назвали такие действия «шантажом и принуждением», что, по их мнению, заставит кубинцев жить в еще более ужасающих условиях.

Об этом сообщает Bloomberg.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подверг резкой критике намерения Вашингтона.

«Это новое мероприятие демонстрирует фашистский, преступный и геноцидный характер клики, захватившей интересы американского народа для личной выгоды», — заявил он в пятницу в сообщении на X.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что его администрация намерена ввести штрафные санкции против стран, поставляющих Кубе топливо.

Эта угроза, как отмечается, напрямую направлена на Мексику, ставшую главным поставщиком нефти для Гаваны после того, как 3 января Трамп приказал арестовать венесуэльского лидера Николаса Мадуро и остановил поставки топлива из Венесуэлы — одного из ближайших союзников коммунистического острова.

Ожидается, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая в начале недели заявляла, что «гуманитарная помощь» ее страны Кубе будет продолжена, прокомментирует угрозу введения пошлин позже в пятницу во время ежедневного брифинга для прессы.

Тем временем Куба переживает худший экономический кризис со времен распада Советского Союза. Аналитики, отслеживающие движение нефтяных танкеров, сообщают, что имеющихся запасов горючего стране может хватить менее чем на три недели.

При их исчерпании могут остановиться транспорт, сельское хозяйство и другие базовые услуги.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о чрезвычайном положении из-за действий правительства Кубы и объявил о возможности введения пошлин на страны, поставляющие нефть на остров.

Мы ранее информировали, что из-за сокращения импорта и блокирования альтернативных маршрутов Куба рискует перейти к жесткому нормированию горючего, в то время как страна уже страдает от регулярных отключений электроэнергии.