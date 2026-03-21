Куба резко ответила США: смену власти даже не обсуждают

Флаг Кубы / © Associated Press

Куба отказывается вести какие-либо переговоры с США по изменению политической системы или руководства страны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

По его словам, вопрос власти, включая президента, не может быть предметом диалога с Вашингтоном. В то же время Гавана подтвердила: переговоры с США все же продолжаются, но исключительно по экономическим темам, в частности, торговле и финансовым претензиям.

Заявление раздалось на фоне информации, что администрация Дональда Трампа якобы рассматривала возможность ослабления санкций против Кубы в обмен на политические изменения в стране.

В Гаване отмечают: диалог возможен только по практическим вопросам, но политический курс государства пересмотру не подлежит.

На этом фоне риторика США остается жесткой – ранее Трамп заявлял, что Куба находится в кризисе и под давлением может пойти на уступки.

Масштабный блекаут и нефтяная блокада

Как известно, давление США на Гавану резко выросло после американского вмешательства в Венесуэле и ареста Николаса Мадуро — главного поставщика нефти на остров. В конце января 2026 года администрация Дональда Трампа ввела жесткую блокаду, перекрыв поставки венесуэльской нефти и пригрозив пошлинами другим потенциальным поставщикам.

Ранее стало известно, что это решение фактически парализовало устаревшую кубинскую сеть. В понедельник, 16 марта энергосистема страны потерпела полный крах , оставив около 10 миллионов человек в сплошной темноте.

Из-за отсутствия горючего и света власти были вынуждены закрыть школы и университеты, ограничить работу общественного транспорта, а на улицах городов начали накапливаться горы мусора. В настоящее время кубинское правительство ведет сложные переговоры с США, пытаясь найти выход из глубочайшего кризиса за последние десятилетия.