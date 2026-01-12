ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
20
Время на прочтение
2 мин

Куба резко ответила Трампу на призывы к соглашению с США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель резко отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возможном соглашении с Вашингтоном.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаг Кубы

Флаг Кубы / © Reuters

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с жестким заявлением в ответ на призывы президента США Дональда Трампа к заключению соглашения между странами.

Соответствующую позицию кубинский лидер обнародовал в соцсети Х.

Диас-Канель подчеркнул, что любое внешнее давление неприемлемо для Кубы, которая остается свободным и суверенным государством.

«Куба — независимая и суверенная страна. Никто не будет диктовать нам, что делать», — заявил президент.

Он также подчеркнул, что те, кто превращает что-либо в бизнес, в том числе и человеческие жизни, не имеют морального права поучать Гавану.

В Министерстве иностранных дел Кубы заявили, что страна имеет полное право импортировать топливо с любых рынков, готовых его поставлять и самостоятельно развивать торговые отношения без внешнего вмешательства или давления.

В свою очередь министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подчеркнул, что Гавана не получает и никогда не получала финансовую или материальную выгоду за предоставление услуг безопасности другим государствам.

Он добавил, что в отличие от США Куба не использует в международных отношениях практики наемничества, шантажа или военного давления.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую поддержку из Венесуэлы.

Мы ранее информировали, что сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что события в Венесуэле только начало, и назвал страны, где США, по его словам, могут способствовать «возвращению демократии».

Дата публикации
Количество просмотров
20
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie