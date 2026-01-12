- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 2 мин
Куба резко ответила Трампу на призывы к соглашению с США
Президент Кубы Мигель Диас-Канель резко отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возможном соглашении с Вашингтоном.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с жестким заявлением в ответ на призывы президента США Дональда Трампа к заключению соглашения между странами.
Соответствующую позицию кубинский лидер обнародовал в соцсети Х.
Диас-Канель подчеркнул, что любое внешнее давление неприемлемо для Кубы, которая остается свободным и суверенным государством.
«Куба — независимая и суверенная страна. Никто не будет диктовать нам, что делать», — заявил президент.
Он также подчеркнул, что те, кто превращает что-либо в бизнес, в том числе и человеческие жизни, не имеют морального права поучать Гавану.
В Министерстве иностранных дел Кубы заявили, что страна имеет полное право импортировать топливо с любых рынков, готовых его поставлять и самостоятельно развивать торговые отношения без внешнего вмешательства или давления.
В свою очередь министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подчеркнул, что Гавана не получает и никогда не получала финансовую или материальную выгоду за предоставление услуг безопасности другим государствам.
Он добавил, что в отличие от США Куба не использует в международных отношениях практики наемничества, шантажа или военного давления.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую поддержку из Венесуэлы.
Мы ранее информировали, что сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что события в Венесуэле только начало, и назвал страны, где США, по его словам, могут способствовать «возвращению демократии».