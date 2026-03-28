"Куба следующая": Трамп проговорился о своих планах

Дональд Трамп

Реклама

Одна из следующих военных операций Соединенных Штатов Америки, похожих на события в Венесуэле или Иране, состоится на Кубе.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Куба следующая. Однако сделайте вид, что я этого не говорил. СМИ, пожалуйста… Игнорируйте это заявление», — сказал Трамп.

Реклама

Угрозы Трампа Кубе

Напомним, Дональд Трамп уже высказывался о возможности «дружественного захвата» Кубы, отмечая гуманитарный кризис в стране и рассматривая ее как угрозу национальной безопасности США.

«Взять Кубу. Я имею в виду, освободить ее, взять ее. Думаю, что смогу с ней сделать все, что захочу. Сейчас это очень ослабленная страна», — сказал президент США.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о сопротивлении, но на Кубе осталась только советская техника.

«Столкнувшись с худшим сценарием, Куба уверена в одном: любой внешний агрессор встретит несгибаемое сопротивление», — написал Диас-Канель в микроблоге X.

Реклама

Президент Кубы заявил, что США почти каждый день публично угрожают Кубе насильственным свержением конституционного строя.