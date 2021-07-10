Куба утвердила собственную вакцину от коронавируса: что известно

Отмечается, что ее эффективность составляет 92,28%.

Куба утвердила к производству собственную вакцину от коронавируса Abdala.

Об этом со ссылкой на Кубинский государственный регулятор сообщает Синьхуа.

Отмечается, что регулятор дал право использовать препарат к безотлагательному применения. "В заявлении регулятор отметил, что утвердил использование Abdala только подтвердил ее соответствие обязательным требованиям и параметрам качества, безопасности и эффективности", — говорится в сообщении.

Местные ученые сообщают, что эффективность вакцины составляет 92,28%. Ее нужно вводить трижды с промежутком в 14 дней.

Следует заметить, что препарат Abdala — это одна из пяти COVID-вакцин, которые разрабатывают кубинские ученые. Кроме того, она стала а первой произведенной в Латинской Америке вакциной, которая "отвечает требованиям масштабного использования и даже экспорта".

Как сообщалось, позволить колоть третью дозу вакцины — с такой просьбой к американскому и европейскому регуляторов в ближайшее время обратится компания Pfizer-BioNTech. Производители пришли к выводу, что третью прививку может понадобиться через полгода-год после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты. В компании проанализировали данные пациентов из США и пришли к выводу — за шесть месяцев эффективность вакцины падает до почти 80%.

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Новости мира: "Пфайзер-Бионтек" обратится к мировым регуляторов за разрешением на 3 дозу вакцины

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