США активизируют дипломатические усилия, чтобы лоббировать провал резолюции ООН в поддержку Кубы

Белый дом мобилизует американских дипломатов по всему миру для борьбы против резолюции ООН , призывающей Вашингтон отменить многолетнее эмбарго против Кубы. Ключевым аргументом в этой кампании стали детали поддержки Кубой России в войне против Украины, в частности участие тысяч кубинцев в боевых действиях на стороне Москвы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную телеграмму Государственного департамента США.

До 5 тысяч кубинцев на фронте

Согласно этому документу от 2 октября, который Госдеп направил в десятки дипмиссий США, американские дипломаты должны сообщить правительствам других стран, что кубинские власти активно поддерживают вторжение России в Украину, а на стороне Москвы воюют до 5000 кубинцев.

«После Северной Кореи, Куба является крупнейшим поставщиком иностранных войск для агрессии России, по оценкам, 1000-5000 кубинцев воюют в Украине», — утверждает один из тезисов для лоббирования, указанный в телеграмме.

В Госдепартаменте не предоставили подробности этих кубинских наемников, но подтвердили, что Вашингтону известно об уведомлении об их участии в боях вместе с российскими войсками.

«Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования в качестве пешек в российско-украинской войне», — заявил представитель Госдепартамента.

Блокировка резолюции ООН

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, ежегодно призывающая США отменить эмбарго против Кубы, обычно принимается подавляющим большинством голосов. В прошлом году за нее проголосовали 187 стран, против были только США и Израиль.

Теперь администрация Трампа стремится значительно снизить количество голосов «за», используя данные о кубинских наемниках. В телеграмме говорится, что США предпочитают голоса «против», но «удержание или отсутствие и неголосование также полезны».

В Госдепартаменте заявили, что Куба использует ежегодную резолюцию ООН как механизм для «виктимизации» (создание образа жертвы) и не заслуживает поддержки со стороны демократических союзников Америки.

«Администрация Трампа не будет оставаться в стороне и не будет поддерживать нелегитимный режим, подрывающий интересы национальной безопасности США в нашем регионе», — заявил представитель Госдепартамента.

Следует отметить, что хотя голосование ООН имеет политический вес, только Конгресс США может отменить эмбарго, введенное еще во время Холодной войны.

Напомним, Трамп внезапно заявил о победе Украины. Американский президент неожиданно поддержал идею возвращения Украиной всех территорий . В NYT объяснили, почему это может являться частью опасной игры с Кремлем.