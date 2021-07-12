Кубу всколыхнули массовые акции протеста: люди недовольны уровнем вакцинации

Кубинцы обвиняли власть в некомпетентности.

На Кубе тысячи людей вышли на демонстрации из-за действий власти во время пандемии.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 июля.

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Антиправительственные протесты называют едва ли не самыми сильными, которые происходили в стране. Участники акций выражали возмущение ростом цен во время пандемии и недостаточным уровнем вакцинации. Люди обвиняли власть в некомпетентности.

В некоторых городах произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Сообщают о раненых. Впрочем, точное количество не называется.

Новости мира: тысячи жителей Кубы вышли на демонстрации из-за действий властей во время пандемии

Президент коммунистической Кубы Мигель Диас-Канельзвинуватив в подстрекательстве протестов Соединенные Штаты Америки. Якобы, кубинцами манипулировали через соцсети и подстрекали к акциям провокаторы.

Как сообщалось ранее, в Колумбии по меньшей мере 17 человек были убиты за пять дней протеста против предложенной налоговой реформы. Также более 800 человек получили ранения, когда полиция столкнулась с демонстрантами в крупных городах. Согласно подсчетам омбудсмена, среди пострадавших в столкновениях были сотни полицейских.

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