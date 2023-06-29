Куда делись Герасимов и Суровикин: слухи о загадочном исчезновении генералов и последствиях для России

По неподтвержденным данным, по меньшей мере одного человека задержали и допрашивают.

Российские генералы Валерий Герасимов и Сергей Суровикин вышли из виду общественности после неудачного мятежа наемников "Вагнера", направленного на свержение высшего военного руководства, на фоне стремления президента Владимира Путина восстановить свою власть.

Об этом пишет Reuters.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов не появлялся ни на публике, ни на государственном телевидении после прекращения мятежа в субботу, 24 июня, когда лидер наемников Евгений Пригожин потребовал выдать Герасимова. Он также не упоминался в пресс-релизе Министерства обороны с 9 июня.

По словам некоторых западных военных аналитиков, 67-летний Герасимов является командующим российской войной в Украине и владельцем одного из трех "ядерных чемоданов" России.

Также отсутствует генерал Сергей Суровикин, которого российская пресса прозвала "генералом Армагеддон" за его агрессивную тактику в сирийском конфликте, являющемся заместителем командующего российскими силами в Украине.

В отчете The New York Times, основанном на брифинге разведки США 27 июня, говорится, что Суровикин заранее знал о мятеже и что российские власти проверяют его причастность.

В среду, 28 июня, Кремль убавил значение этого сообщения, заявив, что будет много спекуляций и сплетен. А в четверг, 29 июня, отказались отвечать на вопрос о Суровикине, направив журналистов в Миноборону, который пока не делал заявлений по нему.

На вопрос, доверяет ли Путин Суровикину, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил. Сказал лишь, что Путин работал с министром обороны и начальником Генштаба, а не с кем-то в ранге Суровикина.

Представители США сообщили Reuters в 28 июня, что Суровикин поддерживал Пригожина, но что западная разведка не знает точно, помогал ли он каким-либо образом восстанию.

Русскоязычная версия Moscow Times и один военный блоггер сообщили об аресте Суровикина, в то время как некоторые другие военные корреспонденты, обладающие большим количеством сторонников в России, заявили, что его и других старших офицеров допрашивает служба безопасности ФСБ, чтобы проверить их лояльность.

Reuters не смогли установить, был ли Суровикин арестован, проводилась ли проверка его и других лиц на предмет надежности в рамках более стандартных мер.

Рыбарь, влиятельный канал в приложении для обмена сообщениями Telegram, которым руководит бывший пресс-офицер Министерства обороны России, сообщил о находящейся сейчас в процессе массовой очистке.

Он сказал, что власти пытаются отсеять военнослужащих, признанных недостаточно решительными в подавлении восстания наемников, учитывая некоторые отчеты, согласно которым некоторые части вооруженных сил казалось мало сделаны, чтобы остановить бойцов ППК Вагнер на начальном этапе восстания.

"Вооруженное восстание частной военной компании "Вагнер" стало поводом для масштабной очистки в рядах Вооруженных сил России", — заявил Рыбарь.

Такой шаг, если подтвердится, может изменить способ, которым Россия ведет свою войну в Украине — которую она называет "специальной военной операцией" — и вызвать беспокойство в рядах самой армии в момент, когда Москва пытается предотвратить контрнаступление Украины.

Это также могло бы закрепить или повысить позиции других высокопоставленных военных и сил безопасности, считающихся лояльными.

Со стороны Министерства обороны не было ни одного официального комментария о происходящем.

Победители и проигравшие

Некоторые российские и западные военные и политические аналитики считают, что министр обороны Сергей Шойгу, опытный соратник Путина, которого Пригожин хотел уничтожить вместе с Герасимовым из-за его якобы некомпетентности, на самом деле теперь может быть более безопасным в своей должности.

"Я думаю, что он (Пригожин) на самом деле ожидал, что что-то будет сделано по Шойгу и Герасимова, что Путин вынесет решение в его пользу", — написал в Twitter Майкл Кофман, российский военный специалист из аналитического центра Фонда Карнеги.

"Вместо этого восстание могло обеспечить их дальнейшее пребывание в должности, несмотря на то, что они были общепризнанными некомпетентными лицами и вызвали широкую ненависть в Вооруженных силах Российской Федерации", — добавил он.

Генерал Виктор Золотов, глава Национальной гвардии и бывший охранник Путина, оказывается еще одним бенефициаром после того, как публично заявил, что его люди готовы "стоять насмерть", чтобы защищать Москву от "вагнеровцев".

Он говорил о возможности получить тяжелое оружие и танки для своих сил после мятежа.

Герасимов отсутствовал, когда Путин 27 июня благодарил армию за предотвращение гражданской войны, в отличие от Шойгу, который после этого несколько раз выступал на публике.

Последний раз Суровикина, заместителя Герасимова, видели в субботу, 24 июня, когда он снялся на видео с призывом к Пригожину прекратить мятеж. Он выглядел истощенным, и было непонятно, говорил ли он под давлением.

Дара Массикот, эксперт из российских военных аналитических центров RAND Corporation, сказала, что видео, на котором Суровикин держит автомат на коленях, выглядит странным.

"Несколько дней назад я заметила, что здесь что-то очень необычное. Он не имеет на себе знаков чина или погон. Более 30 лет в военной службе, а он даже ночью не имеет их на себе? Нет, это невозможно", — написала она на Twitter.

28 июня вечером появились неподтвержденные сообщения российских СМИ и блоггеров о том, что Суровикин после ареста находится в московском следственном изоляторе Лефортово.

Алексей Венедиктов, журналист с хорошими связями, сказал, не ссылаясь на свои источники, что Суровикин не выходил на связь со своей семьей с субботы, 24 июня, а его охранники тоже замолчали. При этом он сказал, что Суровикин в Лефортове не содержится.

Пригожин, месяцами презиравший Шойгу и Герасимова за их вероятные ошибки при наблюдении за войной в Украине, часто хвалил Суровикина, которого в армии широко уважают за его опыт в Чечне и Сирии.

Западные военные аналитики считают Суровикина, являвшегося главным командующим войной в Украине до назначения Герасимова, эффективным оператором, а российские военные корреспонденты иногда рассматривали его как потенциального будущего министра обороны.

Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона, сказал, что устранение Суровикина, если это правда, может быть более дестабилизирующим для военных усилий России, чем субботний мятеж, особенно если начнут чистку других соратников Пригожина/Суровикина.

"Суровикин (это) грубый, но также один из самых способных российских командиров", — написал Фридман в Twitter.

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