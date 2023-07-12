Куда делся Суровикин: появились новые детали загадочного исчезновения российского генерала после мятежа Пригожина

Загадочное исчезновение российского генерала Суровикина до сих пор не раскрыто. О местонахождении командующего российскими войсками в Украине не знает даже его семья.

Заместителя командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина якобы задержала контрразведка РФ в связи с его вероятной причастностью к мятежу Евгения Пригожина и "вагнеровцев". Его, вероятно, допрашивают.

Об этом сообщило российское издание Вёрстка.

Отмечается, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в Украине российский генерал Сергей Суровикин был задержан ФСБ по подозрению в причастности к организации мятежа, но фактически ему пока не предъявлено никаких обвинений. Сейчас Суровикин вроде бы изолирован и не выходит на связь с близкими уже более двух недель.

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Пока известно, что даже семья генерала Суровикина не имеет никаких известий о его судьбе, несмотря на 20-летие дочери военного. Родные сетуют, что никому из них "просто по-человечески" никто так и не объяснил, что происходит, и они находятся в полном неведении. Супруга Суровикина закрылась от всех, даже от близких. Именинница дочь живет отдельно от родителей и учится. Девушка недавно сдала сессию и не может понять, где ее отец.

Соратники генерала переживают, что от Суровикина могут избавиться, обставив все как инфаркт миокарда. Несколько лет назад у Сергея Суровикина были диагностированы проблемы с сердцем. Медики даже подозревали у него наличие там опухоли.

Ранее ФСБ в пресс-релизе заявила о прекращении дела о военном мятеже против Пригожина и "вагнеровцев". Однако, как объяснил адвокат Евгений Смирнов, эта информация может не соответствовать действительности.

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"Дело может быть возбуждено (о возбуждении и прекращении дела даже были заявления), но проверить это нереально", — сказал он.

Хотя по большинству дел срок задержания без избрания меры пресечения — 48 часов, по словам Смирнова, Суровикин вполне может быть изолирован до сих пор.

"Способов держать человека в изоляции от общества без предъявления обвинения множество — административный арест, возбуждение другого дела (пример — коррупция) или просто без юридического обоснования (условный подвал). Однако Суровикин достаточно высокопоставленная фигура, к таковым обычно особое отношение. Таким можно на словах запретить выходить из дома и общаться", – рассказал российский адвокат Евгений Смирнов.

Он также добавил, что контрразведка РФ "наблюдает за многими высокопоставленными людьми", поэтому такие задержания – "не редкость".

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Ранее о задержании Суровикина сообщало издание Financial Times. По данным газеты, генерал находится под стражей, но пока не ясно, обвинен ли он в сговоре или задержан для допроса. Позже Bloomberg также писал, что Суровикина в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры о его связях с Пригожиным. Источник агентства утверждает, что генерала содержат "в одном месте", но он не находится в тюрьме.

Информацию о задержании экс-командующего неоднократно опровергали. Так, дочь генерала Вероника Суровикина в комментарии телеграмм-каналу Baza заявила, что с ее отцом "ничего не произошло", его никто не арестовывал, а сейчас "все на своих рабочих местах". Она также напомнила, что генерал "никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал". Позже глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов в ответ на вопрос Shot сообщил, что Суровикин "отдыхает сейчас" и "пока недоступен". Ранее аналогичную информацию – о том, что генерал отдыхает "в одном из кавказских пансионатов" – распространяли российские телеграмм-каналы.

Напомним, слухи о задержании Суровикина ходят уже не впервые. Так, даже в ежедневном отчете министерства Великобритании обратили внимание на то, что российский генерал Сергей Суровикин исчез из публичного пространства после мятежа ЧВК "Вагнера" во главе с предводителем Евгением Пригожиным, а вместо него показали его заместителя Виктора Афзалова.

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