Куда исчез Путин: почему российский диктатор 10 дней не выходит из кабинета

Путин на пасхальном богослужении / © dailystar.co.uk

Российский диктатор Владимир Путин не появлялся на публике уже десять дней. Длительное отсутствие обычно активного в медиа лидера породило новую волну предположений о состоянии его здоровья и возможной попытке государственного переворота в Кремле.

Об этом пишет таблоид Daily Star.

Последнее появление: пасмурная Пасха

В последний раз Путина видели вне Кремля на пасхальном богослужении в соборе. На обнародованных кадрах он стоит рядом с мэром Москвы Сергеем Собяниным, держа зажженную красную свечу.

Журналисты отмечают, что диктатор выглядел подавленным, постоянно поправлял воротник и казался несколько отстраненным.

Несмотря на то, что Кремль отчитывается о «рабочих встречах» в кабинете, никаких выездов или прямых эфиров за последние 10 дней не зафиксировано.

Операция «Сумерки»: готовят ли элиты переворот?

Исчезновение Путина совпало с сообщениями о росте напряжения среди ближайшего окружения диктатора. Эстонская разведка указывает на вероятную подготовку борьбы за власть под названием «Операция Сумерки».

Известный критик режима Игорь Эйдман утверждает, что впервые за десятилетие динамика власти меняется не в пользу Путина. По его словам, интересы «внутреннего круга» диктатора начали фундаментально расходиться с политикой самого Кремля.

Экономический фактор и недовольство олигархов

Через четыре года после полномасштабного вторжения в Украину российские олигархи и бизнес-элиты понесли сокрушительные финансовые потери.

Самые богатые люди РФ потеряли значительную часть своего состояния из-за санкций.

Путина больше не гарантирует безопасность капиталов элиты.

По словам Эйдмана, ситуация становится «чрезвычайно опасной» для администрации президента РФ, поскольку поддержка олигархов всегда являлась фундаментом его власти.

Кремль традиционно отвергает все слухи о болезнях Путина как безосновательные, однако международное сообщество внимательно следит за затянувшейся тишиной.

Ранее издание Bild писало о том, что империя Владимира Путина переживает самые тяжелые времена за последние десятилетия. Впервые за долгие годы вертикаль власти кремлевского диктатора дала серьезную трещину: даже самые верные сторонники начинают дистанцироваться от режима, а внутри правительства разгорелась ожесточенная борьба за влияние.