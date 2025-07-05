Куда исчез верховный лидер Ирана: Хаменеи не появляется на публике уже 25 дней

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи / © Associated Press

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Верховный лидер Ирана, 86-летний аятолла Али Хаменеи, который спрятался в секретном бункере еще 13 июня после атаки Израиля на Иран, уже 25 дней не появляется на публике. Это вызвало обсуждение относительно состояния его здоровья, местонахождения и общей стабильности теократического режима.

Об этом пишет издание Iranwire.

Отсутствие Хаменеи стало особенно болезненным для иранского общества, поскольку он пропустил важные религиозные ритуалы, которые проводятся в течение первого месяца исламского календаря.

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В издании отмечают, что его предшественник, аятолла Хомейни, никогда бы не позволил себе отсутствовать во время Мухаррама (Нового года), даже в худшие времена ирано-иракской войны.

В Иране в целом и в социальных сетях люди спрашивают, скрывается ли он, покинул ли страну, серьезно ли болен, или, возможно, даже умер.

Хаманеи видели только на видео

За последние 25 дней было опубликовано три тщательно смонтированных видео с обращениями Хаманеи. Ни одно из них не содержит убедительных доказательств его текущего местонахождения или состояния здоровья.

В частности, третье видео вызвало скорее беспокойство, чем успокоение среди его сторонников, что побудило некоторых пользователей социальных сетей молиться за его выздоровление.

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Мехди Фазаэли, сотрудник отдела, ответственного за сохранение и публикацию произведений Хаменеи, отвечая о состоянии здоровья верховного лидера, сначала сказал, что «с ним все в порядке», а затем добавил: «Нам следует молиться. Если Бог даст, люди будут праздновать эту победу вместе с Верховным лидером».

Дальнейшие подозрения вызвало необычное отсутствие новых сообщений в официальных аккаунтах Хаменеи на X (ранее Twitter). Хотя персидский аккаунт продолжает публиковать отрывки из прошлых речей, английский аккаунт не обновлялся с 26 июня.

Его последний твит предупреждал: «Сионистский режим должен осознать, что нападение на Исламскую Республику Иран приведет к большим затратам».

Хаманеи сбежал в Россию?

Некоторые аналитики предполагают, что Хаменеи, возможно, сбежал из страны.

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Существуют предположения, что его доставили в Россию еще до того, как израильские войска получили полный контроль над воздушным пространством Ирана. Эту теорию подпитал визит министра иностранных дел Аббаса Аракчи в Россию и последующее принятие Ираном соглашения о прекращении огня.

Однако критики этой теории отмечают, что Хаменеи было бы почти невозможно оставить Иран незамеченным.

Дискуссия в интернете продолжается. Один пользователь на X написал: «Хаменеи не покинул Иран по двум причинам: во-первых, он знает, что побег будет стоить ему дорого, как и другим правителям. Во-вторых, он в конце концов также не доверяет России».

Ищут ли преемника?

Некоторые политические обозреватели предполагают, что Хаменеи фактически устранили с политической сцены и не допускают его к СМИ, чтобы дать общественности привыкнуть к его возможному отсутствию.

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Это предположение подтверждается активностью в лагерях главного переговорщика по ядерной программе Ирана с иностранными странами Али Лариджани и бывшего президента Хасана Рухани.

Рухани ранее предупреждал об опасности краха структуры режима и ослабления власти духовенства, а также стремился прекратить обогащение урана, чтобы не провоцировать Запад.

Лариджани, который также является бывшим спикером парламента, также пытался использовать свое политическое влияние и семейные связи и, как сообщается, пытался убедить Хаменеи одобрить прямые переговоры с США, представляя себя как «спасителя Ирана».

Издание сообщило, что на пост нового верховного лидера рассматривают двух основных кандидатов. Следующим правителем теократического государства может стать его сын Моджтаба Хаменеи или внук основателя Исламской Республики Хасан Хомейни.

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Напомним, ранее сообщалось, что во время конфликта с Израилем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выбрал трех высокопоставленных священнослужителей, которые могут заменить его в случае внезапной гибели.