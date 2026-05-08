Куда исчезли танки с московского парада: генерал Ходжес предупредил об угрозе из Беларуси

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес / © скриншот с видео

В преддверии празднования 9 мая военное руководство РФ решило не выводить тяжелую бронетехнику на парад в Москве , что может свидетельствовать как о ее критической нехватке, так и о тайном накоплении резервов для потенциального развертывания атаки с севера.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона "Единые новости".

Хитрый маневр или реальные потери

Комментируя версию о том, что Россия намеренно не показывает технику на Красной площади ради «маневра усыпления», эксперт подтвердил полную реалистичность такого сценария. По его словам, российские военные вряд ли просто боятся уничтожения танков во время торжества. Гораздо вероятно, что машины консервируют или тайно хранят на базах, рассматривая возможность их быстрого опрокидывания на территорию Беларуси.

Бдительность украинского Генштаба

В то же время, американский генерал убежден, что высшее военное руководство Украины четко осознает все возможные риски. Вооруженные силы и разведка делают все необходимое для непрерывного мониторинга ситуации, чтобы вовремя определить, действительно ли происходит подозрительное скопление сил на белорусском направлении.

Впрочем, Ходжес не исключает и наиболее оптимистического для Украины объяснения парадного фиаско в Москве. Вполне возможно, что у российской армии просто нет техники, ведь украинские защитники последовательно и эффективно уничтожают ее на поле боя.

Напомним, по мнению Ходжеса, возможные угрозы для Москвы во время проведения парада 9 мая свидетельствуют об успешности действий Украины и перенесении войны непосредственно на территорию России . Страх русского управления перед вероятными атаками в центре столицы РФ является показательным результатом для русского общества.

