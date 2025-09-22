ТСН в социальных сетях

Куда отправились российские войска после учений "Запад-2025": заявление пограничников

Россия завершила военные учения «Запад-2025» в Беларуси, после чего вывела оттуда свои войска.

Военные учения в Беларуси "Запад-2025"

Военные учения в Беларуси «Запад-2025»

После завершения в Беларуси совместных учений «Запад-2025» Россия вывела оттуда свои войска. Не было зафиксировано активности врага в направлении границы с Украиной.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона.

Демченко рассказал, что во время военных учений «Запад-2025» и после них не было зафиксировано российской активности в направлении украинской границы или непосредственно рядом с ней.

«Мы активно следили пограничными группами, подразделениями разведок, Минобороны, Госпогранслужбы, чтобы четко понимать, как развивается обстановка в Беларуси. Не попытаются ли создать какие-то провокации в направлении нашей границы», — проинформировал спикер Госпогранслужбы.

Он добавил, что количество российских бойцов на нынешних учениях в Беларуси было незначительным по сравнению с группировками предыдущих лет.

Напомним, накануне депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс выразил мнение, что военные учения «Запад-2025» имеют агрессивный характер и не завершатся просто так. Политик считает, что войска РФ и дальше будут оставаться в боевой готовности и могут быть использованы против Запада на регулярной основе.

К слову, в середине сентября страны НАТО начали масштабные военные учения Grand Eagle-2025 с отработкой доставки и развертывания подразделений и техники в Литве.

