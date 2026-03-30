"Кухонная революция": в России нарастает недовольство, а Путин давит на бизнес и людей

В России нарастает волна внутреннего недовольства, которую можно охарактеризовать как «кухонную революцию». Несмотря на резкое ухудшение уровня жизни и потерю надежды на завершение войны, режим Путина трансформируется в лайт-вариант Северной Кореи с тотальным бесправием бизнеса и населения.

Об этом в своем сообщении в Facebook сообщил руководитель аналитического центра «Деловая столица», политолог Вадим Денисенко, анализируя текущие настроения в российских соцсетях и отчеты экспертов.

По словам эксперта, хотя россияне все чаще «бухтят на власть» в узких кругах, вероятность реального социального взрыва пока ничтожна. Помешают три ключевых фактора:

Отсутствие лидеров, способных возглавить протест. Нехватка идеологии (четкой альтернативной идеи будущего). Парализующий ужас перед репрессивной машиной власти.

«Все, что мы сейчас видим по российским соцсетям, социологическим опросам и даже по официальным заявлениям профильных ассоциаций и экспертов, можно назвать кухонной революцией. Это тот тип революции, когда люди сидят у себя на кухнях и в замкнутых проверенных коллективах бухтят на жизнь и власть», — пишет политолог.

В то же время, по словам Денисенко, можно констатировать, что впервые за весь период войны в обществе ощутимая столь серьезная турбулентность связана с тремя вещами: резким ухудшением уровня жизни для большого количества людей, потерей надежды на скорое завершение войны и отсутствием какой-либо картины будущего.

«По сути, сейчас происходит переподписание общественного договора как с населением, так и с бизнесом. И основная сущность этого контракта — абсолютное бесправие и первых и вторых. Первые должны жить ради смерти за Родину, а вторые должны быть готовы отдать деньги в любой момент. Потому что власть дает право на зарабатывание денег, и власть должна иметь право эти деньги забирать (перераспределять). Может ли такая модель привести к социальному взрыву снизу? Без резкого ослабления центра и (или) сильного внешнего воздействия почти невозможно. Пример КНДР показывает это очень наглядно», — пишет он.

По словам политолога, показательна здесь встреча Путина с бизнесом и предложением поделиться деньгами с государством. Проблема в том, что бизнес просил «пряник» в виде нормальных правил реприватизации (мы недавно проводили исследование и обнаружили, что уже существует прецедент возврата государству имущества, приватизированного еще в 1993 году). Так вот, этот «пряник» бизнесу так и не дали. Крупный бизнес в России давно выполняет роль прислуги. Но сейчас, на фоне массовой реприватизации и сокращения денежного пирога государства, можно говорить, что власть приняла решение поставить не на свободу для бизнеса, как это было в 2022 году, а на максимальный контроль и перераспределение имущества. И здесь расчет прост: бизнес всегда будет пытаться договариваться, а не воевать.

«Де-факто, мы имеем не столько предреволюционную ситуацию, сколько изменение правил игры, вызывающей недовольство населения. И этот транзит правил игры продлится, как минимум, до конца года. В результате мы увидим лайт вариант Северной Кореи. И главные отличия — отсутствие преемника и гораздо меньшая мобилизованность населения. Для нас это не очень хороший сигнал, потому что режим будет несколько крепче. И главные его трещины будут проходить по линии: „поиск преемника, несмотря на табуированность этой темы“, — резюмировал политолог.

Ранее мы писали о том, что «победы» Путина в войне в Украине поразительно противоречат его амбициям. Как отмечает издание Japan Times, каждый квадратный километр продвижения стоит России около тысячи военных.