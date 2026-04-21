Кук уходит из Apple: что ждет компанию после смены руководства

Генеральный директор Apple Тим Кук объявил об отставке спустя почти 15 лет во главе компании, которая за это время стала одной из самых дорогих и влиятельных в мире.

Об этом говорится в материале The New York Times.

65-летний Кук с сентября займет новую должность исполнительного председателя совета директоров, а его место займет Джон Тернус, отвечающий за разработку аппаратного обеспечения.

Это решение означает завершение целой эпохи в истории Apple. За время руководства Кука компания продемонстрировала стремительный рост: ее годовая прибыль увеличилась более чем в четыре раза – до более чем 110 млрд долларов, а рыночная капитализация превысила 4 трлн долларов.

Кук возглавил Apple в 2011 году после смерти соучредителя Стив Джобс. В отличие от Джобса, которого считали визионером, Кук сосредоточился на операционной эффективности, глобальных цепях снабжения и масштабировании бизнеса.

Именно при нем Apple выстроила сложную международную производственную систему – от Китая до Индии и Бразилии – и значительно расширила розничную сеть. Также компания сделала ставку на развитие сервисов, ныне обеспечивающих около четверти ее доходов.

В то же время, новый руководитель Джон Тернус возглавляет Apple в непростой период. Компания в последние годы не представила прорывных продуктов, а ее попытка закрепиться на рынке дополненной реальности с гарнитурой Vision Pro не оправдала ожиданий.

Дополнительными вызовами остаются конкуренция в сфере искусственного интеллекта, где Apple пока отстает от других технологических гигантов, кадровые изменения в топ-менеджменте и растущее давление инвесторов.

Ситуацию усложняет и геополитика. Apple сильно зависит от Китая – как рынка сбыта, так и производственной базы, где собирается большинство iPhone. В то же время компания сталкивается с регуляторным давлением в США и ЕС, включая антимонопольные расследования и торговые ограничения.

В своем заявлении Кук подчеркнул, что его уход не является «прощанием», а скорее «моментом перехода». Он продолжит работу в компании и будет заниматься, в частности, взаимодействием с политическими лидерами в мире.

Новый CEO Джон Тернус работает в Apple с 2001 года. Он постепенно поднимался по карьерной лестнице, отвечая за разработку Mac и iPad, и стал одним из ключевых менеджеров компании.

Аналитики считают, что главным вызовом для Тернуса станет способность Apple снова создавать продукты, формирующие рынок — так, как это было во времена Джобса.

Несмотря на все риски, Apple остается одной из самых стабильных компаний в мире благодаря сильным продажам iPhone, популярности таких продуктов, как Apple Watch, и развитию цифровых сервисов.

