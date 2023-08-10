Кулеба назвал президента, который может надавить на Путина и вернуть "зерновое соглашение"

В МИД Украины отметили, что турецкая дипломатия сотрудничает с российской.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган может надавить на российского президента-диктатора Владимира Путина и вернуть "зерновое соглашение".

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Corriere della Sera.

Впрочем, по его словам, Украина не тратит время и ищет альтернативные пути экспорта продуктов, не проходя через Черное море.

"Да, я думаю, что он (президент Эрдоган, – ред.) может (вернуть "зерновое соглашение, – ред.). Мы знаем, что турецкая дипломатия сотрудничает с российской. Между тем, мы строим альтернативные пути экспорта пшеницы и других продуктов, не идя через Черное море", — отметил Кулеба.

Как сообщалось ранее, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал страну, которая может вернуть Россию в "зерновое соглашение".

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