Кулеба назвал три фактора, из-за которых Россия может развалиться изнутри

В частности, в них вошли и потери россиян на фронте.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что три ключевых фактора могут привести к внутреннему расколу России.

Об этом он сообщил в интервью 24 Каналу.

Первый из них – национальные сообщества, в том числе Кавказ и север России, где этнические группы недовольны своим положением в составе федерации.

Вторым фактором является экономическое благосостояние граждан. Кулеба напомнил, что Путин по-прежнему руководствуется советской логикой, когда, несмотря на экономические трудности, страна продолжает тратить огромные средства на военные нужды.

"Поэтому экономический фактор здесь есть, когда люди почувствуют, что жизнь становится невыносимой. Но это будет очень сложная история из-за того, что Путин из-за механизмов внутренних репрессий и контроля всегда будет находить деньги на войну", — заявил экс-министр иностранных дел.

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Третий фактор – это потери на фронте. Кулеба отметил, что с каждым месяцем все меньше людей готовы уходить на фронт.

"Почему? Потому что когда у тебя уже сотни тысяч убитых и раненых, то так или иначе это по стране расползается. Люди уже видят, что это не прогулка, а смерть, оторванные ноги, руки, увечья. Желающих уходить идти становится меньше. Поэтому этот внутренний протест у людей тоже будет постепенно нарастать", — подчеркнул экс-чиновник.

Напомним, Кулеба оценил, повлияют ли угрозы Трампа ударить по Москве на Путина.

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