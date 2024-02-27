Кулеба обратился к украинцам, которые за границей, с важным заявлением

Кулеба просит вернуться украинцев, чтобы они помогли "бороться и выжить" стране.
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к украинцам, которые выехали за границу во время полномасштабного вторжения, вернусь и защищать свою родину.
Об этом глава МИД Украины в интервью The Irish Times.
"Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но мы также призываем всех украинцев, уехавших из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой. Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других личных обстоятельств. Но тех, у кого есть выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом", — сказал он.
Напомним, Международная организация по миграции обнародовала данные, сколько украинцев покинули свои дома за время полномасштабного вторжения РФ.
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