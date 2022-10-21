Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в немецкий бундестаг с призывом признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Дмитрий Кулеба обратился в немецкий бундестаг с важным месседжем. Он просит Германию признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Голодомор до сих пор не признан немецким бундестагом как геноцид украинского народа. Я убежден, что преграды всегда были политическими. Предыдущий состав бундестага не имел политической воли для этого шага. Помешала и старая добрая политика "не провоцировать Россию", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Также он добавил, что автор термина "геноцид" – выдающийся юрист Рафаэль Лемкин. Он определил Голодомор как "классический пример советского геноцида".

“В этом ноябре мы будем отмечать 90-ю годовщину сталинского геноцида украинского народа, Голодомора. Я рассчитываю на то, что мы увидим справедливое историческое решение немецкого бундестага уже этой осенью. Такой шаг почтит память жертв, но также станет восстановлением международного права и справедливости. К счастью, политика "не провоцировала Россию" уже также в прошлом. Поэтому сейчас удобен момент, чтобы сделать этот шаг”, — подчеркнул министр.

Напомним, что в Киевской области обнаружили тело погибшего во время оккупации.

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