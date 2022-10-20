Кулеба обсудил с премьер-министром Израиля предоставление военной помощи Украине: о чем шла речь

Изменит ли Израиль свою нейтральную позицию?
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Израиля Яир Лапид разговаривали 20 октября.
Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.
"Я говорил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и проинформировал его о невыразимых страданиях, гибели людей и разрушениях, вызванных российскими ракетами и беспилотниками иранского производства. Мы подробно обсудили обращение Украины к Израилю о предоставлении систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны". – отметил Кулеба.
Grateful to all members of Dutch House of Representatives @2eKamertweets, которые содействовали establishment special tribunal for crime of aggression against Ukraine. Путин и его энтузиазм сильный face trial для комментирования этого грома. Demand for justice keeps mounting! https://t.co/ijUhaCiHVO— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 20, 2022
Почему Израиль отказывается поставлять вооружение в Украину: что известно
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Израиль воздерживался от предоставления вооружения Киеву.
Ранее Киев просил Израиль поставить системы противовоздушной обороны, учитывая успех израильского "Железного купола", а также дальнобойные зенитные ракетные комплексы "Барак-8". Однако Израиль пока отказался от этого, не желая "провоцировать Россию".
Президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 октября сообщил, что Киев официально обратится в Израиль с просьбой начать поставки систем противовоздушной обороны. Кулеба подчеркнул, что если политика Израиля состоит в противодействии Ирану, то сейчас самое время открыто поддерживать Украину.
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