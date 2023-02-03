Кулеба отреагировал на турне Лаврова по Африке и рассказал о двух досадных неожиданностях для РФ

Глава российского МСЗ Сергей Лавров во время своего дипломатического турне по Африке не попал в две страны.

Во время дипломатического турне по Африке с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым случились две досадные неожиданности.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

"Насколько мне известно, в этом турне у Лаврова произошло две досадные неожиданности — в две страны он не попал. На моей памяти это впервые", — сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, в какие страны не попал Лавров, украинский дипломат отказался отвечать, впрочем добавил, что это неутешительный сигнал для России на дипломатическом фронте.

"Ну, пусть они сами называют. Я знаю почему он не попал. Но это в принципе сигнал. Еще вчера казалось, что Россия безоговорочно доминирует в Африке, повсюду открывается дверь и все с объятиями их принимают. А тут вдруг начинаются проблемы. Ну такая жизни. Бывают проблемы не только на фронте, но и на дипломатическом фронте", — сказал Кулеба.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров недавно был в Африке, посетил четыре страны, в том числе ЮАР и Анголу. Последняя проголосовала за поддержку целостности Украины в ООН в октябре.

По данным из СМИ, известно, что во время турне планировался визит Лаврова в Ботсвану, но по каким-то причинам он не состоялся. В то же время известно, что Гана и Мавритания публично выражают недовольство присутствием ЧВК "Вагнера" в регионе. Мавританию Лавров все же посетит в феврале, но, по данным Jeune Afrique, не факт, что президент страны его примет.

Как уже сообщалось, в преддверии годовщины полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация развернула широкую дипломатическую кампанию. Кремль решил использовать дипломатию, желая продемонстрировать, что Россия не попала в изоляцию из-за наложенных на нее санкций. Именно в этом главная цель ряда встреч и разговоров президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, состоявшихся в последние дни. Они хотят показать российскому населению, что глава государства якобы сохранил свой статус мирового лидера.

Во время своего дипломатического турне Лавров подписал безвиз между РФ и маленькой африканской страной Эсватини. Впрочем, такая "роскошь" будет не для всех россиян, а только для владельцев "дипломатических и служебных паспортов".

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