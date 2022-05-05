Кулеба поблагодарил МИД Израиля за гуманитарную поддержку Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил МИД Израиля Яира Лапида с Днем рождения, а также поблагодарил его за гуманитарную помощь.
Об этом Дмитрий Кулеба написал на своей странице в соцсети.
“Поблагодарил его за гуманитарную помощь и поддержку Украины в ГА ООН. Он заверил меня, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после этой войны, в том числе предотвращая попытки избежать санкций и помогая восстановить Украину”, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Напомним, что в городе Буча Киевской области во время оккупации находилась разгвардия, десантники из Пскова и "кадыровцы".
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