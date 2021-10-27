Кулеба полетит в Вашингтон: о чем Украина и США будут договариваться на этот раз

Кулеба полетит в Вашингтон: о чем Украина и США будут договариваться на этот раз

В составе украинской делегации также будут представители разных министерств и ведомств.

Глава МИД Дмитрий Кулеба встретится с главой Госдепа США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, чтобы обсудить стратегическое партнерство Украины с Соединенными Штатами.

Об этом министр заявил на открытом онлайн-брифинге 27 октября.

По словам главы Министерства иностранных дел, дата заседания Комиссии стратегического партнерства Украины и США уже определена.

"Мы вскоре ее анонсируем совместно с Соединенными Штатами. Заседание состоится в Вашингтоне, и, соответственно, это будет мой визит к Энтони Блинкену. Но я не полечу туда один, поскольку речь идет о заседании комиссии. Это будет очень серьезный и сложный визит", — заявил Кулеба.

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Кулеба отметил, что в Вашингтон также полетят представители разных министерств и ведомств Украины.

"Мы нацелены именно на максимальный результат. Плотно работаем с американскими коллегами. И я думаю, что завершаем проработку общей обновленной Хартии стратегического партнерства, которую нам поручили принять президенты Байден и Зеленский именно на этом заседании", — подчеркнул министр.

О возобновлении Комиссии стратегического партнерства Владимир Зеленский и Джо Байден договорились еще в начале сентября во время визита украинской делегации в Штаты. По словам Дмитрия Кулебы, президенты договорились не только возобновить деятельность комиссии, а усилить и сделать ее более действенной.

Напомним, в конце сентября Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Генассамблее ООН, которая проходила в Нью-Йорке. Одной из ключевых целей визита была консолидация международной поддержки для противодействия российской агрессии.

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