Кулеба посетил ядерное государство, являющееся покупателем украинского зерна: о чем договорились

Глава украинской дипломатии обсудил со своим пакистанским коллегой угрозу глобальной продовольственной безопасности на фоне выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы.

В четверг, 20 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил первый в истории двусторонних отношений визит в столицу Пакистана — страну, которая входит в так называемый "ядерный клуб" девяти государств, обладающих ядерным оружием.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Дмитрия Кулебу приветствовал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, после чего глава украинской дипломатии провел переговоры со своим коллегой – министром иностранных дел Билавалом Бхутто Зардари. Стороны обсудили угрозу глобальной продовольственной безопасности на фоне выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы.

Украинский министр отметил, что благодаря экспорту украинских зерновых по Черному морю с июля 2022 года мировые цены на муку упали почти на 20%, но нынешний выход России из зернового соглашения приведет к существенному повышению цен на продовольствие, в частности в Азии.

Кулеба подчеркнул, что Украина настроена оставаться надежным поставщиком продовольствия на глобальные рынки, в частности, в Пакистан, который является традиционным покупателем украинского зерна.

"Министр поблагодарил Пакистан за готовность приобщиться к международным усилиям для возобновления Черноморской зерновой инициативы и поиска решения, которое позволит продолжить экспорт украинских зерновых из украинских портов", — говорится в сообщении.

Напомним, что Хорватия готова помочь найти альтернативные направления для экспорта украинского зерна.

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