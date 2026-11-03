Кулеба рассказал о двух лагерях в команде Трампа: кто выступает за Украину, а кто склоняется к России

В окружении президента США Дональда Трампа есть два лагеря с разными взглядами / © Associated Press

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В окружении президента США Дональда Трампа есть два лагеря с разными взглядами на войну России против Украины. Государственный секретарь США Марко Рубио, по мнению бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, больше склоняется к украинской позиции, в то время как вице-президент Джей Ди Вэнс олицетворяет группу, выступающую за сближение с Россией.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в эксклюзивном документальном фильме ТСН Ольги Кошеленко «Тіні Білого дому».

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По словам бывшего главы МИД, Рубио остается более приверженным Украине и пытается сдерживать влияние тех представителей американской администрации, которые склоняются на сторону Москвы.

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«Рубио всегда был на самом деле и остается более благосклонным к Украине. И он выступает стабилизатором, насколько это возможно в американской системе нынешней, креативных идей и таких устремлений тех, кто склоняется больше к российской стороне», — пояснил Кулеба.

Он считает, что во главе лагеря, который больше ориентируется на Россию, стоит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Кулеба объяснил, что разница между двумя представителями администрации Трампа заключается не только в их отношении к Украине, но и в подходах к международной политике.

По его словам, Рубио опирается на реальное состояние международных отношений и понимает доводы украинской стороны. В то же время Вэнс, как считает экс-министр, представляет подход, при котором интересы России могут иметь преимущество над устоявшимися международными принципами.

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«Не потому, что он любит Украину, а просто потому, что понимает обоснованность этой позиции. И Джей Ди Вэнс олицетворяет тех, кто говорит: нам реальность ни к чему, мы творим свою реальность, нам нужна Россия, поэтому давайте соответственно решать вопросы», — отметил Кулеба.

Напомним, сегодня, 3 ноября, в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Американцы переизберут треть состава Сената и всю Палату представителей.

Между тем , в Америке разворачивается опасный для президента сценарий. Каждая четвертая избирательница Трампа разочаровалась в нем.

Часть американок, поддержавших его в 2024 году, теперь меняют свое отношение к президенту.

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