Кулеба рассказал о ключевых пунктах "мирного плана", который предлагает Китай

В ходе встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой член политического бюро ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И поделился с ключевыми пунктами мирного плана Пекина.

Об этом Кулеба рассказал на совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник, 21 февраля.

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По его словам, украинская сторона еще не получила текста документа. Как только Китай его передаст, Киев тщательно изучит предложения и сделает выводы.

"Да, у нас была встреча с топдипломатом Китая Ван Й. Он поделился со мной ключевыми пунктами китайского "мирного плана". Мы с нетерпением ожидаем получить текст, поскольку это не то, где можно сделать выводы только услышав, о чем план. Нужно узнать все детали. Как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы", — сказал главный дипломат Украины.

Кулеба отметил, что приоритетом для Украины является мирный план, предложенный Владимиром Зеленским.

"Мирный план" Китая по войне в Украине

Китай, официально сохраняющий нейтралитет по поводу полномасштабного вторжения РФ в Украину, анонсировал так называемый "мирный план" по урегулированию войны России против Украины. Советник китайского президента сообщил, что Пекин подаст документ с изложением позиции по политическому урегулированию войны России против Украины до конца февраля.

По мнению российского политолога Пионтковского, главный дипломат Китая Ван И внесет предложение урегулирования, которое будет отвергнуто Украиной, но, тем не менее, будет иметь положительное влияние на создание российского политического класса.

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