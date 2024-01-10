Кулеба рассказал, в чем Украина срочно нуждается в отражении массированных атак РФ

В среду, 10 января, партнеры Украины собираются на заседание Совета Украина-НАТО из-за массированных обстрелов РФ.
В Министерстве иностранных дел Украины на фоне массированных атак России призывают западных партнеров предоставить больше современных систем ПВО.
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии Politico перед заседанием Совета Украина-НАТО, которое запланировано на 10 января.
"Прежде всего, мы ожидаем от встречи ускорения принятия важных решений по дальнейшему укреплению возможностей противовоздушной обороны Украины. Как по современным системам, так и по их боеприпасам", — сказал он.
Кулеба поблагодарил союзников за поддержку Украины.
"Мы благодарны всем нашим партнерам, которые продолжают предоставлять Украине средства для защиты ее неба", — подчеркнул он.
Напомним, по данным издания CTVnews, Канада не поставила в стране систему NASAMS, которую обещала еще год назад.
Читайте ведущие новости дня:
- Законопроект о мобилизации: какие нормы обсуждают и почему рассмотрение перенесли на сегодня
- Блокпосты в Киевской области не исчезли: чем занимаются почти 900 человек и ловят ли ухилянцев
- Россияне хотят создать "буферную зону" рядом с Белгородщиной — ISW