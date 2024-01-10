Кулеба рассказал, в чем Украина срочно нуждается в отражении массированных атак РФ

В среду, 10 января, партнеры Украины собираются на заседание Совета Украина-НАТО из-за массированных обстрелов РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины на фоне массированных атак России призывают западных партнеров предоставить больше современных систем ПВО.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии Politico перед заседанием Совета Украина-НАТО, которое запланировано на 10 января.

"Прежде всего, мы ожидаем от встречи ускорения принятия важных решений по дальнейшему укреплению возможностей противовоздушной обороны Украины. Как по современным системам, так и по их боеприпасам", — сказал он.

Кулеба поблагодарил союзников за поддержку Украины.

"Мы благодарны всем нашим партнерам, которые продолжают предоставлять Украине средства для защиты ее неба", — подчеркнул он.

Напомним, по данным издания CTVnews, Канада не поставила в стране систему NASAMS, которую обещала еще год назад.

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