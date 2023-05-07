Кулеба резко обратился к странам Азии, которые до сих пор нейтральны по поводу жестокой войны РФ

Кулеба подчеркнул, что российская агрессия против Украины имеет негативные последствия для Азии и всего мира.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал стран Азии занять четкую позицию в поддержку Украины и устава ООН в жестокой войне, развязанной Россией.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в онлайн-выступлении на мероприятии Азиатского Центра Гарвардского университета (США), передает пресс-служба дипведомства.

Министр подчеркнул, что государства азиатского региона завоевали независимость, победили империализм, обрели собственный голос и воплотили экономическое чудо, преодолев бедность, а теперь "империализм РФ уже не просто стучится в дверь, а выбивает их".

"Два слова, которые я слышу от азиатских коллег несколько чаще, чем хотелось бы, это "солидарность" и "нейтральность". Они выражают солидарность с Украиной, за что мы благодарны, но декларируют нейтральность по отношению к нам и России. В то же время ни о какой нейтральности не может быть речи, когда речь идет об агрессии, убийствах, терроре, изнасиловании, мародерстве и массовых зверствах. Страны Азии должны занять четкую позицию в поддержку Украины и Устава ООН", — сказал Кулеба.

Глава МИД убежден, что "Россия проигрывает войну — не только против Украины, но и против современности, ума и здравого смысла".

"Российская война против Украины несет только плохие новости для всех в мире. Украинцы страдают больше всего, но российская агрессия также разрушает жизнь, экономики и надежды людей во многих регионах. Самую поэтому Россию необходимо остановить", — отметил министр, подчеркнув, что избежать столкновения цивилизаций все еще возможно.

Напомним, ранее МИД призвал международное сообщество, прежде всего страны Африки и Азии, не разрешить РФ использовать продовольствие как оружие.

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