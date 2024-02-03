Кулеба спрогнозировал, решится ли Путин направить свою армию в одну из стран НАТО

РФ вряд ли нападет на одну из стран НАТО.

Если страна-агрессорка РФ не терпит поражение на войне в Украине, то испытает на прочность ст. 5 Североатлантического договора, который обязывает всех членов защищать страну НАТО в случае нападения на нее.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Le Figaro.

Кулеба подчеркнул, что если Европа хочет избежать войны, то должна помочь Украине победить Россию на украинской территории уже сегодня.

"Раньше никто не мог подумать о том, что РФ может напасть на Грузию в 2008 году или в Украину в 2022 году, однако это произошло", — говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что Путин не отважится направить свою армию в страну.

"Я бы даже сказал, если отбросить политкорректность, что они глупы", – резюмировал он.

Ранее Кулеба рассказал, что вопрос Крымского моста сталкивается с техническими и политическими причинами, утверждает министр Дмитрий Кулеба.

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