"Кулеба установил высокую планку": чего Брюссель ожидает от нового главы МИД Украины

Для Евросоюза главное, чтобы преемник Кулебы был "надежным партнером для обеспечения непрерывности стабильных отношений".
Возглавлять МИД Украины во время полномасштабной войны с Россией – одна из самых трудных должностей в мире. Дмитрий Кулеба, только что покинувший этот пост, установил для своего преемника высокую планку.
Чего в Брюсселе ждут от нового министра иностранных дел Украины, пишет Deutsche Welle.
Неожиданная отставка Кулебы
Издание отмечает, что внезапная отставка Кулебы удивила многих в Брюсселе, ведь его действия никак не выдавали таких планов. К тому же он успел "заработать" себе незаурядную репутацию на Западе.
Уже через несколько часов после того, как стало известно об отставке министра, в соцсетях начали появляться реакции западных политиков и дипломатов. Кулебу в частности называли "одним из самых утонченных и эффективных глав МИД в мире", "голосом, который защищал Украину в самые темные времена", "смелым и преданным своей стране".
"Учитывая реакцию западных дипломатов, становится ясно, что изменения в украинском правительстве, особенно в должности министра иностранных дел, были неожиданностью", — отметила эксперт по европолитике Теона Лаврелашвили в комментарии DW.
По ее мнению, Кулебе удалось поддерживать "высокий общественный авторитет" и собственную популярность не только потому, что Украина после начала полномасштабной войны находится в эпицентре внимания, но и благодаря своим личным качествам, в частности, эмоциональной невозмутимости в любых ситуациях.
Причины замены главы МИД Украины
"Во многих западных странах даже в мирное время глав МИД меняют каждые два-четыре года, поскольку такое напряжение выдержать тяжело, говорят другие дипломаты: изменения топкадров в демократических государствах – это нормальное и положительное явление", – пишет издание.
По мнению Лаврелашвили, кадровые изменения в украинском правительстве могут свидетельствовать о попытке Зеленского стимулировать министров быть более активными в привлечении западной помощи. Это также может быть и сигналом Евросоюзу, что Киев ожидает большей поддержки и более смелых политических решений.
Ожидание Брюсселя от Сибиги
После перестановок в украинском правительстве вскоре изменения коснутся также Еврокомиссии. Новый глава МИД Украины Андрей Сибига будет сотрудничать с новой верховной представительницей ЕС по иностранным делам Кайей Каллас, которая в настоящее время занимает должность премьер-министра Эстонии.
Издание отмечает, что преемнику Кулебы будет легко найти с Каллас общий язык, ведь эстонка занимает "одну из самых радикальных позиций по отношению к России в Евросоюзе".
Во внешнеполитической службе ЕС на запрос журналистов ответили, что не могут комментировать кадровые изменения в украинском правительстве. Для Евросоюза главное, чтобы преемник Кулебы был "надежным партнером для обеспечения непрерывности стабильных отношений".
"Мы надеемся, по меньшей мере, на столь же плодотворное сотрудничество с новыми министрами Украины и новыми членами этой администрации, как и с бывшими", – заявил представитель службы Петер Стано.
В то же время неназванный собеседник издания в дипломатических кругах подчеркнул, что Кулеба "установил для своего преемника высокую планку" и зарекомендовал себя как "порядочный и умный человек, всегда работающий в трезвом русле".
По словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, Дмитрий Кулеба "установил высокую планку не только для своего преемника, но и для любого министра иностранных дел любой страны".
Напомним, новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига анонсировал кадровые изменения в ведомстве. Он сообщил, что будет пересмотрена и стратегия внешнеполитической деятельности Украины.
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