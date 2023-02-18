Кулеба в Мюнхене резко ответил президенту Чехии о коллапсе России и скептицизме относительно победы Украины

Президент Чехии Петр Павел неожиданно заявил, что остается скептическим по поводу возможности победы Украины в ближайшие месяцы или в 2023 году.
На Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поспорили относительно видения победы Украины в войне против России.
Выступая на 59-й Мюнхенской конференции безопасности, президент Чехии Петр Павел неожиданно заявил, что не живет в идеальном мире, именно поэтому остается скептическим относительно возможности победы Украины в ближайшие месяцы или в 2023 году.
Неожиданное заявление чешского президента
"Я понимаю желание Украины закончить эту войну, когда все российские солдаты покинут последний дюйм украинской территории, российский президент приедет в Киев и стоя на коленях будет умолять о прощении (упоминание о российском президенте было ответом на слова Кулебы – ТСН.ua ). можем оказаться в ситуации, когда, освобождая некоторые части украинской территории, может принести еще большую потерю жизней, что не будет принято обществом, может быть точка, когда Украина начнет думать о различных результатах [войны], и мы также должны быть готовы к такой вероятности. Потому что это не об ожидании лучшего. Это о приготовлении к самому худшему", — неожиданно новоизбранный президент Чехии сделал заявление, кардинально отличающееся от его предвыборной риторики.
Более того, далее Петр Павел заговорил о проблемах, с которыми мы все можем столкнуться, если Россия начнет терпеть крах.
"Ведь даже если будет вероятность того, что российская армия посыплется, украинская армия вытеснит их из Украины, тогда у нас будет коллапс России, где не с кем будет разговаривать о режиме гарантий безопасности. С коллапсом России у нас будет много проблем, которые не осознаем сейчас. Поэтому, я думаю, что гораздо лучше оставаться реалистичными, надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", – добавил Павел.
Ответ главы украинского МИД
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко ответил президенту Чехии, что лучшая гарантия безопасности не только для Украины, но и для Европы в целом – это членство Украины в ЕС и НАТО, и ответ на вопрос, как будет выглядеть Россия.
"Может, я слишком мечтаю. Но убежден, что вы не можете решить сегодняшних проблем без видения будущего, за которое боретесь. Я очень внимательно слушал многих друзей. И, я думаю, я вижу одну интеллектуальную ловушку, которую мы должны преодолеть. Во время поддержки Украины также важно верить в Украину, и не готовить Украину к худшему. Каждый день мы в Украине принимаем много решений, требующих много ответственности. Будущее страны, солдат зависит от решений, которые должны принимать. Мы знаем, как это быть терпеливыми. Но когда вы нас поддерживаете, не готовьте нас к худшему. Мы должны верить в победу. Потому что, если вы не верите в победу, вы никогда не выиграете", — ответил Кулеба.
Павел забрал свои слова назад
После окончания дискуссии украинские журналисты переспросили у избранного президента Чехии, что он имел в виду и верит ли в победу Украины. К удивлению журналистов, Петр Павел фактически забрал свои слова назад, подтвердив, что все возможно и что развитие событий на фронте за последний год показало, что мы должны быть готовы к любому результату. Потому что, мол, никто не ожидал, что ВСУ будут в состоянии противостоять большому натиску российской армии, которая многими рассматривалась как наиболее мощная в мире.
"Сейчас мы видим, что Украина успешно защищается, была отвоевана значительная часть территорий. Поэтому существует большой потенциал для успеха. Но существуют определенные условия. Первая – все страны, оказывающие поддержку [Украине], сохранят ее, чтобы Украина имела такой же уровень оборудования, чтобы проводить операции на таком же уровне. Вторая — сохранение значительной финансовой поддержки Украины. Третья — поддержание уровня санкционного режима, чтобы изолировать Россию от получения дополнительных доходов. И складывая все это вместе, мы можем получить ситуацию, когда Россия больше не сможет проводить свои военные операции. И тогда Украина возобновит контроль над своими территориями", – сказал в комментарии журналистам избранный президент Чехии.
Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности призвал партнеров удвоить помощь для Украины.
Читайте также: