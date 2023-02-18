Кулеба в Мюнхене резко ответил президенту Чехии о коллапсе России и скептицизме относительно победы Украины

На Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поспорили относительно видения победы Украины в войне против России.

Выступая на 59-й Мюнхенской конференции безопасности, президент Чехии Петр Павел неожиданно заявил, что не живет в идеальном мире, именно поэтому остается скептическим относительно возможности победы Украины в ближайшие месяцы или в 2023 году.

Неожиданное заявление чешского президента

"Я понимаю желание Украины закончить эту войну, когда все российские солдаты покинут последний дюйм украинской территории, российский президент приедет в Киев и стоя на коленях будет умолять о прощении (упоминание о российском президенте было ответом на слова Кулебы – ТСН.ua ). можем оказаться в ситуации, когда, освобождая некоторые части украинской территории, может принести еще большую потерю жизней, что не будет принято обществом, может быть точка, когда Украина начнет думать о различных результатах [войны], и мы также должны быть готовы к такой вероятности. Потому что это не об ожидании лучшего. Это о приготовлении к самому худшему", — неожиданно новоизбранный президент Чехии сделал заявление, кардинально отличающееся от его предвыборной риторики.

Также читайте Министр обороны Германии Писториус заявил, что Украина должна выиграть войну против РФ

Более того, далее Петр Павел заговорил о проблемах, с которыми мы все можем столкнуться, если Россия начнет терпеть крах.

"Ведь даже если будет вероятность того, что российская армия посыплется, украинская армия вытеснит их из Украины, тогда у нас будет коллапс России, где не с кем будет разговаривать о режиме гарантий безопасности. С коллапсом России у нас будет много проблем, которые не осознаем сейчас. Поэтому, я думаю, что гораздо лучше оставаться реалистичными, надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", – добавил Павел.

Ответ главы украинского МИД

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко ответил президенту Чехии, что лучшая гарантия безопасности не только для Украины, но и для Европы в целом – это членство Украины в ЕС и НАТО, и ответ на вопрос, как будет выглядеть Россия.



"Может, я слишком мечтаю. Но убежден, что вы не можете решить сегодняшних проблем без видения будущего, за которое боретесь. Я очень внимательно слушал многих друзей. И, я думаю, я вижу одну интеллектуальную ловушку, которую мы должны преодолеть. Во время поддержки Украины также важно верить в Украину, и не готовить Украину к худшему. Каждый день мы в Украине принимаем много решений, требующих много ответственности. Будущее страны, солдат зависит от решений, которые должны принимать. Мы знаем, как это быть терпеливыми. Но когда вы нас поддерживаете, не готовьте нас к худшему. Мы должны верить в победу. Потому что, если вы не верите в победу, вы никогда не выиграете", — ответил Кулеба.

Павел забрал свои слова назад

После окончания дискуссии украинские журналисты переспросили у избранного президента Чехии, что он имел в виду и верит ли в победу Украины. К удивлению журналистов, Петр Павел фактически забрал свои слова назад, подтвердив, что все возможно и что развитие событий на фронте за последний год показало, что мы должны быть готовы к любому результату. Потому что, мол, никто не ожидал, что ВСУ будут в состоянии противостоять большому натиску российской армии, которая многими рассматривалась как наиболее мощная в мире.

Также читайте США в Мюнхене официально обвинили Россию в совершении военных преступлений в Украине

"Сейчас мы видим, что Украина успешно защищается, была отвоевана значительная часть территорий. Поэтому существует большой потенциал для успеха. Но существуют определенные условия. Первая – все страны, оказывающие поддержку [Украине], сохранят ее, чтобы Украина имела такой же уровень оборудования, чтобы проводить операции на таком же уровне. Вторая — сохранение значительной финансовой поддержки Украины. Третья — поддержание уровня санкционного режима, чтобы изолировать Россию от получения дополнительных доходов. И складывая все это вместе, мы можем получить ситуацию, когда Россия больше не сможет проводить свои военные операции. И тогда Украина возобновит контроль над своими территориями", – сказал в комментарии журналистам избранный президент Чехии.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности призвал партнеров удвоить помощь для Украины.

Читайте также: