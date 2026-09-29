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Кулинарная истерика в РФ: в Госдуме переименовали "котлету по-киевски" (фото)
Журналисты заметили изменения в меню и обнародовали новую цену на популярное блюдо в столовой Госдумы РФ.
К началу осенней сессии в столовой Государственной думы России произошла неожиданная «кулинарная деукраинизация». «Котлета по-киевски» теперь имеет новое название, уже привлекшее внимание кремлевских журналистов.
Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.
В столовой Госдумы РФ больше не подают блюдо под названием «котлета по-киевски». Теперь в меню его переименовали в «котлету со сливочным маслом».
«Начинается новый сезон работы в Госдуме, а значит, возвращается ваша любимая рубрика „Вестник думской столовой“. Среди новинок осени — котлета со сливочным маслом. Раньше была просто „котлетой по-киевски“, — написал Юнашев в Сети.
На фото, опубликованном журналистом, видны котлеты на витрине столовой. На ценнике указано название «Котлета со сливочным маслом», а ее стоимость составляет 270 руб. — около 143 грн по актуальному курсу.
Ранее в меню столовой Госдумы также можно было найти «сырники по-киевски» за 120 руб. Изменили ли название этого блюда, пока неизвестно.
К слову, во время онлайн-голосования на выборах в Госдуму президент РФ Владимир Путин оконфузился: он растерянно обращался с компьютером, поскольку избегает очков из-за головокружения, а после завершения процесса даже сам себя поблагодарил.