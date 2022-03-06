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Кульминация многолетнего давления: "Радио Cвобода" приостанавливает свою работу в России

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Кульминация многолетнего давления: "Радио Cвобода" приостанавливает свою работу в России

сайт Радио Свобода

Медиа начало свою работу в России в 1991 году.

Российская редакция Радио Свобода приостанавливает свою работу в РФ.

Об этом сообщило медиа в своем заявлении.

Причина такого решения – давление со стороны правоохранительных органов и власти на независимых журналистов.

Отмечается, что в РФ налоговики приступили к процедуре банкротства "Радио Свобода", а в стране ввели закон, согласно которому за отклонение от позиции захватчиков журналистам грозит тюремный срок. Поэтому редакция решила приостановить свою работу.

"Эти атаки Кремля на способность "Радио Свобода" действовать в России являются кульминацией многолетней кампании давления на "Радио Свобода", которое сохраняло физическое присутствие в России с 1991 года, когда по приглашению тогдашнего президента Бориса Ельцина создало свое московское бюро", — говорится в заявлении.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 10 000 человек,
  • танков ‒ 269 ед,
  • боевых бронированных машин – 945 ед,
  • артиллерийских систем – 105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 19 ед,
  • самолетов – 39 ед (уточняется),
  • вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 409 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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