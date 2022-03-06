Кульминация многолетнего давления: "Радио Cвобода" приостанавливает свою работу в России

Кульминация многолетнего давления: "Радио Cвобода" приостанавливает свою работу в России

Медиа начало свою работу в России в 1991 году.

Российская редакция Радио Свобода приостанавливает свою работу в РФ.

Об этом сообщило медиа в своем заявлении.

Причина такого решения – давление со стороны правоохранительных органов и власти на независимых журналистов.

Отмечается, что в РФ налоговики приступили к процедуре банкротства "Радио Свобода", а в стране ввели закон, согласно которому за отклонение от позиции захватчиков журналистам грозит тюремный срок. Поэтому редакция решила приостановить свою работу.

"Эти атаки Кремля на способность "Радио Свобода" действовать в России являются кульминацией многолетней кампании давления на "Радио Свобода", которое сохраняло физическое присутствие в России с 1991 года, когда по приглашению тогдашнего президента Бориса Ельцина создало свое московское бюро", — говорится в заявлении.