Культ голодной смерти: в Кении пастор свёл в могилу уже сотни людей, чтобы "встретиться с Иисусом"

Число людей, умерших после того, как кенийский пастор приказал своим последователям умереть голодной смертью, чтобы "встретиться с Иисусом", превысило 300 человек, заявили представители власти во вторник, 13 июня. Ожидается, что количество погибших вырастет, поскольку планируются новые эксгумации.

Об этом сообщает USA Today.

Число погибших возросло до 303 после обнаружения еще 19 тел в массовых могильных ямах на большом лесном участке в округе Килифи на побережье Кении, где жил пастор Пол Маккензи и его поклонники.

Региональный комиссар Рода Онянча сообщила местным журналистам, что в районе пропало 613 человек.

В понедельник, 12 июня, 65 из 95 верят, которых, по словам властей, они спасли, были обвинены в попытке самоубийства после того, как организовали голодовку, чтобы протестовать против содержания в приюте. Их перевели в тюрьму.

Полиция прибыла в жилье Маккензи в апреле, когда следователи получили информацию о том, что десятки людей умирают от голода после того, как их пастор сказал им, что это способ встретиться с Иисусом. Измождённые последователи прошли реабилитацию в больнице Малинди, прежде чем их доставили в приют.

Продолжаются судебные расследования в отношении лидера культа смерти

Ожидается, что Маккензи вернется в суд на этой неделе после того, как полиция предоставила дополнительное время, чтобы задержать его во время расследования.

До ареста в апреле пастор был обвинен в исчезновении детей, но был освобожден под залог. Президент Кении Уильям Руто сравнил Маккензи с террористом.

Министр внутренних дел Киндики Китуре заявил, что планируется эксгумация еще большего количества тел. Он предположил, что против пастора могут быть предъявлены обвинения в терроризме или преступлениях, связанных с геноцидом.

Напомним, Пол Маккензи был лидером христианской секты Good News International Church, в которой находились многие местные жители. Как выяснили следователи, духовный лидер убедил своих адептов, желавших «встречи с Иисусом», что этого можно добиться, умерев от голода.

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