Купались в неспокойном море: на Майорке погибли двое немецких туристов

Три человека оказались в больнице с переохлаждением.

Двое молодых туристов погибли из-за наводнения в Испании.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 сентября.

Отдыхающие из Германии утонули, когда купались в неспокойном ночном море на Майорке. Кроме того, три человека оказались в больнице с переохлаждением.

Мощные ливни накрыли восток и центр страны. Больше всего страдает Каталония, где затопило несколько прибрежных городков. По 3:00 выпала годовая норма осадков. Пол тысячи человек эвакуировали из индустриальной зоны, вода отрезала от мира. Несколько десятков водителей спасли из затопленных автомобилей. Пять тысяч домов остались без света. Нарушено транспортное сообщение, с перебоями ходят поезда.

Новости мира: на Майорке из-за наводнения погибли двое молодых туристов

Сильно идет дождь также в Валенсии и в Мадриде.

Как сообщалось, сразу несколько торнадо прокатились восточной частью США. О серьезных разрушениях в регионе пока не сообщается. Метеорологи связывают серию торнадо с влиянием урагана "Ида", который в начале недели накрыл американское побережье

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