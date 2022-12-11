Купила бананы "по акции": в Польше накажут женщину за ошибку на самокассе

Женщину поймали после того, как она по ошибке рассчиталась за покупки на кассе самообслуживания.

В польском городе Зомбковице-Силезское в Нижней Силезии одна из клиенток магазина взвесила бананы, но обозначила их как яблоки по акционной цене. Теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщают польские СМИ.

Известно, что 47-летняя женщина после шопинга в супермаркете пошла на кассу самообслуживания. Но там она не правильно взвесила бананы и выбрала в меню вместо них находящиеся на скидке яблоки. Это сэкономило ей несколько злотых.

Но махинацию увидела сотрудница охраны магазина, которая подошла к клиентке после того, как та рассчиталась. Женщина была очень удивлена и объяснила, что была очень уставшей, а потому ошибочно нажала значок другого фрукта.

За совершенное 47-летнюю женщину привлекут к уголовной ответственности. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Издание отмечает, что предрождественский период – время повышенного трафика в супермаркетах Польши. Магазины предлагают все больше акций. Но некоторые клиенты, желая сэкономить еще несколько злотых, придумывают различные нестандартные идеи, часто незаконные.

Напомним, в Польше задержан 21-летний гражданин Украины, который мошенническим способом снимал чужие деньги в банкоматах по кодам BLIK. Злоумышленник сумел выманить менее 50 тыс. злотых (около $11 150).

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