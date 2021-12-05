Купили пистолет в Черную пятницу: родителям подростка, расстрелявшего одноклассников в США, назначили $1 млн залога

Каждому из них может грозить до 15 лет заключения.

В американском штате Мичиган арестовали родителей 15-летнего Итана Крамбли, обвиненного в убийстве четырех учащихся во время стрельбы в средней школе поселка Оксфорд.

Об этом в субботу, 4 декабря, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что супруги не признали вины ни по одному из четырех пунктов обвинения в непреднамеренном убийстве. Несмотря на это, суд назначил Джеймсу и Дженнифер Крамбли залог в размере миллиона долларов. Каждому из них может грозить до 15 лет.

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Прокуратура настаивает на том, что родители Итана "могли бы остановить" стрельбу, если бы вовремя вмешались в ситуацию. К тому же известно, что за несколько дней до стрельбы, в частности в Черную пятницу, отец купил подозреваемому огнестрельное оружие.

3 декабря супруги не явились на судебное заседание, после чего пару объявили в розыск. Правоохранители предлагали за информацию о Крамбли до 10 тысяч долларов вознаграждения.

По словам правоохранителей, родители Итана "скрывались на складе", где их и задержали, и человеку, который "помог паре попасть в здание", также могут предъявить обвинения. В полиции добавили, что накануне супруги сняли в банкомате четыре тысячи долларов.

Напомним, что 15-летний Итан Крамбли во вторник, 30 ноября, устроил стрельбу в средней школе поселка Оксфорд, убив четырех учеников и ранив еще несколько человек, в том числе учителя. По данным следователей, подросток вышел из туалета с пистолетом и открыл огонь в коридоре.

За несколько часов до инцидента родителей Итана вызывали в школу. Поводом для этого стал найденный его учительницей рисунок пистолета со словами "Мысли не прекращаются. Помогите мне". По словам педагога, подозреваемый также изобразил пулю, написав: "Повсюду кровь".

"Между пистолетом и шаром был дважды раненый человек, истекавший кровью, — говорится в материале. — По словам прокурора, (Итан. Ред.) также написал: "Моя жизнь бесполезна" и "Мир мертв".

Тогда Крамбли объяснял, что стрелковый спорт – это хобби его семьи, а рисунки якобы являются частью дизайна видеоигры. Его родители высказывались против того, чтобы их сына отстранили от занятий.

Уже вскоре Джеймс Крамбли позвонил на спецлинию "911" и сообщил, что из его дома исчез пистолет, который хранился в незакрытом ящике в спальне, и что Итан может стрелять. Дженнифер Крамбли также написала своему сыну: "Итан, не делай этого", однако это было уже после инцидента.

Итана Крамбли судят как совершеннолетнего. Ему предъявлены обвинения в двух десятках преступлений, в том числе в покушении на убийство и терроризме, повлекшему смерть.

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