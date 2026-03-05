Купили землю для дома на пенсии — и наткнулись на жуткую находку: что произошло

Иллюстрация. Человеческие останки / © Associated Press

В канадской провинции Онтарио супруги приобрели земельный участок, планируя построить там дом для жизни после выхода на пенсию . Однако их планы резко изменились после того, как во время строительных работ на территории обнаружили человеческие останки.

Об этом пишет Newsweek.

Кристин и Дэн Реио купили землю в городке Уэйнфлит еще в 2020 году. Супруги рассматривали ее как место для отдыха и будущий дом на пенсии. Они получили разрешение на строительство и начали демонтаж старого дома.

Впрочем, уже через несколько дней после начала работ строители наткнулись на человеческие останки. Работы сразу же приостановили, а на место вызвали археологов. По предварительным оценкам, найденные останки могут принадлежать коренному жителю и быть в возрасте не менее тысячи лет.

После находки власти обязали владельцев участка провести полное археологическое исследование места захоронения. По канадским правилам именно владелец земли должен оплачивать такие работы.

По словам супругов, сначала им сообщили, что исследование может стоить от 30 до 80 тысяч долларов. Однако одна из смет предполагает расходы до 319 тысяч долларов. Если на участке найдут еще большее количество артефактов или захоронений, сумма может возрасти даже до миллиона долларов.

Поэтому строительство полностью остановлено, а семья уже более года ждет решения властей по финансовой помощи.

Местные археологи подчеркивают, что территория обладает высоким археологическим потенциалом, ведь в радиусе шести километров зафиксировано более сотни мест с древними захоронениями или артефактами коренных народов.

