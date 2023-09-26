Купюра номиналом 10 000 долларов, выпущенная в 1934 году, продана на аукционе: кто ее купил и за сколько

В 1969 году в США прекратили выпуск всех банкнот номиналом более 500 долларов.

В США продали на аукционе купюру номиналом 10 000 долларов, выпущенную Федеральной резервной системой в 1934 году.

Об этом пишет Heritage Auctions.

Она значительно превысила свою стоимость, поскольку была продана за 480 000 долларов. Купюру приобрел частный коллекционер.

Купюра номиналом в 10 000 долларов / Фото: Heritage Auctions

В компании заявили, что редкая купюра с изображением министра финансов Селмона П. Чейза является одним из самых качественых до сих пор существующих экземпляров. Выставленная на аукцион банкнота так и не была обращена, и ей предоставили рейтинг исключительного качества бумаги.

Купюра номиналом в 10 000 долларов / Фото: Heritage Auctions

В 1969 году в США прекратили выпуск всех банкнот номиналом более 500 долларов из-за низкого использования. Купюры в 10 000 долларов использовались только для перевода денег между банками Федеральной резервной системы.

Напомним, 86-летний миллиардер поделился своими секретами, как разбогатеть. Билл Каммингс рассказал, что он не всегда был богат.

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