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Куратор Кремля на оккупированных территориях Украины и ДТП с вице-президентом США: главные новости ночи 6 октября

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Куратор Кремля на оккупированных территориях Украины и ДТП с вице-президентом США: главные новости ночи 6 октября

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 6 октября:

  • Куратором временно оккупированных территорий Украины правительство РФ назначило Вадима Васильева. Читать дальше –>
  • Кортеж вице-президента США Камалы Гаррис попал в ДТП в центре Вашингтона. Читать дальше –>
  • Враг обстрелял инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова. Читать дальше –>
  • Во время атаки дронов-камикадзе на юге Украины подразделения ВСУ ликвидировали 6 беспилотников. Читать дальше –>
  • Состояние богатейших российских бизнесменов, находящихся под санкциями США и ЕС, сократилось на $94,64 млрд. Читать далее –>

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