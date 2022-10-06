Куратор Кремля на оккупированных территориях Украины и ДТП с вице-президентом США: главные новости ночи 6 октября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 6 октября:
- Куратором временно оккупированных территорий Украины правительство РФ назначило Вадима Васильева. Читать дальше –>
- Кортеж вице-президента США Камалы Гаррис попал в ДТП в центре Вашингтона. Читать дальше –>
- Враг обстрелял инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова. Читать дальше –>
- Во время атаки дронов-камикадзе на юге Украины подразделения ВСУ ликвидировали 6 беспилотников. Читать дальше –>
- Состояние богатейших российских бизнесменов, находящихся под санкциями США и ЕС, сократилось на $94,64 млрд. Читать далее –>
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