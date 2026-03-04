- Дата публикации
Курдские повстанцы начали военное наступление против режима Ирана
Курдские повстанцы официально объявили о начале наступления на территории Ирана.
Вооруженные группировки курдов, базирующихся в Ираке, перешли в наступление против сил иранского режима. О начале боевых сделок официально заявили в Коалиции политических сил Иранского Курдистана (CPFIK).
Об этом сообщает i24NEWS.
По словам чиновника Коалиции, военная операция началась в понедельник, 2 марта 2026 года. Бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), пересекли границу и стали занимать стратегические боевые позиции непосредственно на иранской территории.
Какова роль курдов в этой войне
Как пишет Wiadomosci.onet, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с ключевыми курдскими лидерами Ирака, готовя регион к расширению военного конфликта с Тегераном. Вместо отправки американских войск Вашингтон может сделать ставку на курдские вооруженные формирования как главную силу для смены режима в Иране.
По данным агентства IraqiNews, Трамп разговаривал с Масудом Барзани (ГПК) и Бафелем Талабани (ПСК). Хотя Белый дом официально подтвердил «контакт с партнерами», источники указывают на подготовку курдов к активному участию в войне.
Курдские силы уже развернули большие контингенты вдоль иранской границы. Имея многолетний опыт борьбы с ИГИЛ, они рассматриваются как «третий вариант» для Вашингтона. Трамп исключает отправку армии США непосредственно в Иран, поэтому курдское сопротивление может стать основной наземной силой.
Коалиция иранской оппозиции
На территории Иракского Курдистана уже сформирован альянс из пяти иранских оппозиционных групп, в том числе ГПКИ и PJAK. Их цель — борьба с Исламской Республикой и самоопределение курдов.
«Падение режима в Иране должно быть закреплено не внешним вмешательством, а внутренним иранским сопротивлением», — объясняет стратегию Вольфганг Пуштаи, советник Австрийского института политики безопасности.
Интересно, что Вашингтон готов сотрудничать даже с организациями типа PJAK, ранее вносившимися в списки террористических, ради общей цели — свержение действующей власти в Тегеране.
Война на Ближнем Востоке — последние новости
Напомним, Дональд Трамп прогнозирует еще 4-5 недель активных боев в Иране. Министр войны Гегсет отвергает сравнение с Ираком, а мир готовится к скачку цен на нефть из-за закрытия Ормузского пролива.
Ранее сообщалось, что Ассамблея экспертов Ирана избрала сына Али Хаменеи следующим лидером.
Также Владимир Зеленский заявил, что Украина может оказать помощь партнерам по защите жизни и стабилизации ситуации, не ослабляя обороноспособность страны. Специалисты и военные будут работать на местах.
Эксперты отмечают, что война США на Ближнем Востоке на руку Путину и может повлиять на Украину.