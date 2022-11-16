"Курение" в неположенном месте добралось до Орловской области в РФ: неизвестный беспилотник атаковал нефтебазу (фото, видео)

В РФ в Орловской области "хлопки".
В селе Стальной Конь в Орловской области в РФ сегодня прилетело от БПЛА. Он поразил емкость на местной нефтебазе.
Об этом в своем телеграмм канале сообщил губернатор Андрей Кличков.
"Сегодня около 4 утра, вероятно, беспилотный летательный аппарат совершил подрыв нефтебазы в с. Стальной Лошадь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", — сказал он.
Откуда там взялся БпЛА и кому он принадлежал, неизвестно.
Отметим, что село Стальной Конь расположено в 175 км от украинской границы.
Напомним, что более недели назад в российском Белгороде произошло очередное ЧП. Вспыхнула местная нефтебаза.
Ранее в Шебекино произошел "хлопок", после которого половина города осталась без света. Местные жители рассказывали о "прилетах".
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