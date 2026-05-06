Курьер доставки жестоко убил 7-летнюю девочку под рождественскую песню

Насилие над малолетней

В США водителя службы доставки, который похитил, сексуально поиздевался и задушил семилетнюю Афину Стренд, во вторник, 5 мая, приговорили к смертной казни.

Об этом сообщает New York Post.

34-летнему сотруднику FedEx Таннеру Горнеру, вероятно, грозит смерть путем смертельной инъекции за свое отвратительное преступление, совершенное в ноябре 2022 года, когда он похитил маленькую Афину в своем фургоне доставки, а затем выбросил обнаженное тело ребенка в овраг.

С 7 апреля суд Форт-Уорта заслушивал аргументы прокуроров относительно вынесения приговора, изложенные после того, как Горнер признал себя виновным непосредственно перед началом судебного разбирательства.

В течение прошлого месяца присяжные наблюдали и слушали доказательства ужасов, снятые внутри фургона Горнера, в частности жуткое изображение Афины, стоящей на заднем сиденье его автомобиля, сделанное до того, как он закрыл камеру наблюдения.

Однако, записывающее оборудование все еще записывало звук более часа. Присяжные были вынуждены высидеть это до конца, что заставило некоторых расплакаться, а некоторых, кто находился на галерее для зрителей, покинуть здание суда.

Убийца напевал рождественскую песню

На этой записи видно, как Афина спрашивает водителя FedEx: «Вы похититель?», когда ее увозят, на что Горнер не отвечает. Вместо этого он закрыл камеру и сказал: «Ты действительно красивая. Ты знаешь это?»

Затем присяжные услышали, как он остановил машину и сказал ребенку снять рубашку, а когда он отказался и попросил свою маму, было слышно, как Горнер толкнул ее в кузов своего грузовика.

Когда крики Афины наполнили зал суда, было слышно, как Горнер приказывал ей быть тихой, иначе он причинит ей «худшую» боль. Но насилие Горнера на этом не остановилось, а вместо этого приобрело новый ужасный оттенок, когда по радио заиграла рождественская песня «Jingle Bell Rock».

Горнер начал подпевать рождественскую мелодию, задушив семилетнюю девочку.

Как выносили приговор

Хотя Горнер признался в похищении и убийстве Афины, он все время отрицал сексуальное насилие над ней. Это опровергли эксперты в суде, показав, что его репродуктивная ДНК была найдена вокруг ее гениталий.

Это было подтверждено показаниями других людей, которые ранее подверглись сексуальному насилию со стороны водителя FedEx, а также двух молодых женщин и мужчины, которые поделились своими историями с присяжными.

Единственной защитой, которую Горнер привел в суде, было то, что у него расстройство аутистического спектра и проблемы с психическим здоровьем.

Присяжные совещались всего два с половиной часа, прежде чем вынести вердикт, рассматривая вариант посадить Горнера за решетку пожизненно без права досрочного освобождения. Но после 19 дней экспертных свидетельств и ужасных доказательств, присяжные Техаса выбрали смертную казнь.

Оставаясь безэмоциональным на протяжении всего судебного заседания, Горнер в конце заявил судье, что он будет обжаловать приговор.

