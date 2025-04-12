Курьер службы доставки похитил «собаку» возле отделения полиции: как он объяснил свой поступок

Статуэтка собаки-спасателя возле отделения полиции / © скриншот с видео

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В американском округе Бентон, расположенном в штате Арканзас, представитель службы доставки привез заказ в здание полицейских, а затем во время выхода похитил «собаку», оказавшуюся памятником в честь четырехлапых работников подразделения K9.

Соответствующее видео с моментом воровства обнародовали полицейские на своей странице Facebook.

Копы сообщают, что водитель службы доставки с именем Гектор привез заказ в здание полицейского департамента и уехал. Впоследствии копы обнаружили, что мемориал в память о служебных собаках подразделения K9 исчез, однако камеры наблюдения показали, как именно исчезла статуя.

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На видео можно увидеть, что тот самый мужчина из службы доставки выходит из полицейского участка, забирает монумент в виде собаки, кладет его в багажное отделение, после чего спокойно садится за руль своего пикапа и уезжает.

«Да… прямо у здания нашего участка. Все было снято на камеру. Мы тоже не могли в это поверить. Слишком сумасшедший шаг, сэр», — говорится в сообщении полиции.

Копы обратились к общественности с просьбой идентифицировать налетчика до того, как служба доставки Door Dash сообщит правоохранителям персональные данные этого работника.

Статуэтка собаки-спасателя возле отделения полиции / © скриншот с видео

«И Гектор — если вы это видите — верните нашу собаку домой, где ему место. Он — не чаевые. Он не декор. Он — дань уважения», — заявили полицейские округа Бентон в своем обращении.

Впоследствии полиция округа Бентон сообщила, что они нашли Гектора, а также вернули монумент на место. Правоохранители говорят, что теперь мужчину ожидают «серьезные юридические последствия» за свои действия.

По словам Гектора, он не пытался украсть статую — он утверждает, что хотел удивить полицию небольшим ремонтом. Подозреваемый считал, что любимая статуя нуждалась в реставрации.

«Хорошая попытка, Гектор, статуя не нуждалась в „реставрации“ — она уже была в идеальном состоянии. Еще раз объясним: попытка посягательства на имущество округа не является „шуткой“, а ничем иным как преступлением. Поэтому мы доведем дело до суда, за которое его будут ожидать соответствующие последствия», — говорят в полиции.

Дата публикации 17:13, 12.04.25 Количество просмотров 4 Курьер из службы доставки украл "собаку" возле отделения полиции

Теперь уже бывшего водителя доставки ожидает обвинение в краже и посягательстве на имущество округа. За это преступление ему грозит от серьезного штрафа до нескольких лет лишения свободы.

Напомним, похищенную из вертепа статуэтку младенца Иисуса вернули с трогательной запиской, которая растрогала работников компании, которой принадлежит вертеп.